🔴 Crise política em debate. Veja em direto o São Bento à Sexta

Um dia depois do Presidente da República ter anunciado que irá dissolver o Parlamento após a aprovação do Orçamento do Estado para 2024, e a convocação de eleições antecipadas para 10 de março de 2024, Eurico Brilhante Dias e Joaquim Miranda Sarmento debatem esta semana no São Bento à Sexta o futuro do País, no site e no canal da Renascença no YouTube, com moderação da jornalista Susana Madureira Martins.

António Costa pediu na terça-feira a demissão do cargo de primeiro-ministro, após ter sido noticiado que é alvo de um inquérito-crime autónomo do Supremo Tribunal de Justiça no âmbito da chamada Operação Influencer, ficando em aberto uma decisão quanto ao novo Governo

O primeiro-ministro revelou esta quinta-feira que propôs o nome do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, ao Presidente da República, mas Marcelo reprovou e anunciou novas eleições.

Em reação, após a conferência de líderes parlamentares, Miranda Sarmento criticou a "teia socialista" onde estão "sempre os mesmos protagonistas, as mesmas práticas e os mesmos resultados" e levantando questões quanto à independência do cargo de governador.

Já Brilhante Dias falou em "má consciência" do PSD, referindo que o que aconteceu foi o “abraçar político-partidário da intervenção de um governador do Banco de Portugal”.

Antes de novas eleições, há escolha de novo líder do PS. A direção do partido propôs à Comissão Política que o Congresso do partido se realize a 6 e 7 de janeiro em Lisboa e as eleições diretas para o cargo de secretário-geral em 15 e 16 de dezembro.