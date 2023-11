Marcelo espera pelo Orçamento e marca eleições para 10 de março

O Presidente da República anunciou esta quinta-feira a convocação de eleições antecipadas para 10 de março de 2024.

A decisão foi comunicada ao país após uma reunião do Conselho de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a “elevação” na forma como o primeiro-ministro se demitiu e agradeceu a António Costa por se manter no cargo até que seja encontrado um substituto.

O presidente da República assegurou que escolheu dissolver (novamente) o Parlamento por "decisão própria" e deixou um recado à justiça: "Espero que o tempo permita esclarecer o sucedido".

Sobre a nova ida às urnas, Marcelo diz que se trata de "devolver a palavra ao povo, sem dramatizações nem temores" e remata dizendo que confia nos portugueses para definir o "futuro do nosso Portugal".

O chefe de Estado desfaz assim as dúvidas e quebra o silêncio de 48 horas que vigorava desde que António Costa se demitiu do cargo de primeiro-ministro.

Esta terça-feira, dia 7 de novembro, o primeiro-ministro apresentou a sua demissão depois de se ver envolvido em suspeitas de "desbloquear processos" relacionados com negócios do lítio, hidrogénio e do novo data center de Sines, segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República.

No dia em comunicou ao país a sua demissão, António Costa assegurou que não será recandidato a liderar o governo. “Não, não me vou recandidatar”, garantiu de forma lacónica.

As razões de Marcelo

Para justificar a dissolução de uma maioria absoluta, o presidente da República apresentou cinco argumentos.

O primeiro é que o resultado das legislativas de 2022 foi "personalizado no primeiro-ministro, com base na sua liderança", repetindo aquilo que tinha dito na tomada de posse do governo: se Costa sai, o governo cai.

Em segundo, Marcelo Rebelo de Sousa defende que qualquer eventual substituto interno de António Costa teria uma "fraqueza" provocada pelo facto de nunca ter ido a votos.

Como terceira razão, o chefe de Estado considerou que seria "um risco" ter um governo "presidencial", onde o próprio teria um peso "partidário" e que isso resultaria no enfraquecimento dos poderes do presidente da República.

No quarto argumento, o presidente da República invocou a "estabilidade" para explicar o timing da convocação das novas eleições. Ao empurrar o calendário para março, permite aprovar a proposta de Orçamento do Estado e evitar que o país viva em duodécimos.

"Isso permitirá ir ao encontro da expectativas de alguns portugueses", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, esgrimindo que há um PRR que "não para".

Por último, Marcelo Rebelo de Sousa diz que uma nova ida às urnas vai permitir uma "maior clareza e mais vigoroso rumo".

Neste derradeiro argumento, o chefe de Estado diagnosticou um "vazio inesperado que surpreendeu e perturbou tantos portugueses, afeiçoados aos oito anos de liderança ininterrupta", provocado pela demissão de António Costa.