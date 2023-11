​🔴 "Obviamente" demitiu-se. Debate sobre a crise política em Portugal

A crise política em Portugal, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, está em debate na Renascença esta quarta-feira, a partir das 15h, e pode ser acompanhado em direto no site e no canal da Renascença no YouTube.



Susana Madeira Martins, editora de política da Renascença, Diana Ramos, do Jornal de Negócios, e Anselmo Crespo, da TVI/CNN, vão analisar os acontecimentos que precipitaram a saída de António Costa e tentar antecipar o que acontece a seguir.

O primeiro-ministro demitiu-se na terça-feira, depois de ficar a saber que vai ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça, no âmbito de um caso sobre negócios do lítio, hidrogénio verde e a criação de um mega centro de dados em Sines.

“Quero dizer, olhos nos olhos, aos portugueses, que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável. Confio totalmente na Justiça e no seu funcionamento”, declarou o chefe do Governo demissionário, num discurso à nação.

O caso conta, até agora, com sete arguidos: o ministro das Infraestruturas, João Galamba; o presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta; o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária; o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas; dois administradores da sociedade Start Campus, responsáveis pela criação de um data center em Sines; e um consultor já identificado como Lacerda Machado, amigo próximo de Costa.

Na sequência da demissão do chefe do Governo, o Presidente da República começou esta quarta-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar e vai reunir o Conselho de Estado amanhã, para depois anunciar aos portugueses se vai optar pela dissolução do Parlamento e eleições antecipadas, propor ao PS que forme um novo Governo, com outro primeiro-ministro, ou criar um Governo de iniciativa presidencial.