Lacerda Machado, o amigo de Costa sem negócios à parte

O título de “melhor amigo” do primeiro-ministro de Portugal não é algo de somenos. E também não é segredo.

Diogo Lacerda Machado acompanha e aconselha António Costa há décadas: por vezes, de forma documentada e a título oficial de serviços para o Governo – como no processo de reprivatização da TAP em curso; noutras, apenas a título pessoal.

O advogado foi constituído arguido, esta terça-feira, no âmbito de uma investigação sobre tráfico de influência nos negócios do hidrogénio e do lítio, um caso que já levou à demissão do primeiro-ministro, António Costa.

Remonta a 1981 a amizade entre o primeiro-ministro e o atual diretor da holding MysticInvest (cujo chairman é o empresário Mário Ferreira), presidente do Banco da África Ocidental (na Guiné-Bissau) e vice-presidente da Caixa Económica de Cabo Verde.

Os dois amigos conheceram-se numa aula de História das Instituições, na Faculdade de Direito de Lisboa, e desde então nunca mais deixaram de conversar. Costa foi, inclusive, padrinho de casamento de Lacerda Machado.