Registar a empregada doméstica ou antecipar baixas "online" será possível em novembro

No ano passado o Governo antecipava um impacto negativo na sustentabilidade da Segurança Social decorrente do aumento das pensões previsto na lei. Agora, quando se olha para o relatório da sustentabilidade publicado com o OE, a sustentabilidade não só melhora como a almofada das pensões ganha tempo de vida. Foi uma análise precipitada a que foi feita em 2022?

Não se pode falar em análise precipitada porque é feita com base em relatórios do Gabinete de Estudos e Planeamento no Ministério do Trabalho. Nessa altura, porque tínhamos esse relatório com as projeções a antecipar os primeiros anos do défice da Segurança Social, tomámos a decisão difícil de esperar para ter a certeza da evolução da economia, do mercado de trabalho e das receitas da Segurança Social.

Esse documento não equacionava um aumento dos salários de 8% em 2023 e ainda não equacionava o impacto do acordo de rendimentos assinado com os parceiros sociais.

O novo relatório que acompanha agora o OE para 2024 aponta para uma situação que garante e assegura a sustentabilidade da Segurança Social, com as pensões garantidas para lá de 2070.

O que vai mudar no plano poupança reforma do Estado?

Desde já, dizer que a adesão ao regime público de capitalização vai poder ser feita online.

Quando fizer a adesão, a pessoa terá logo cenários de opções de descontos e das projeções de rentabilidade. Acontecerá até ao final deste ano.

Aquilo que nós subscrevemos com os parceiros sociais foi criar incentivos para os rendimentos dos trabalhadores que possam ser alocados a instrumentos de capitalização.

Mas o OE não tem medidas nesse sentido...

Será feito num diploma à parte. O que temos previsto é que esta regulamentação será feita em 2024, depois de termos a conclusão do trabalho da Comissão da Sustentabilidade da Segurança Social.

A saída da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) deixou o acordo de rendimentos fragilizado? Antecipa que as empresas associadas a CIP não apliquem o aumento de 5% previsto?

O acordo inicial e o reforço do acordo vivem pela força das suas medidas e dos seus objetivos. Um exemplo concreto, o incentivo fiscal de valorização do salário dos trabalhadores, que é a majoração em IRC, aplica-se às empresas que pagarem este aumento.

Que leitura faz do facto de a CIP ter ficado fora o acordo e de ter colocado o foco no 15.º mês?

Foram semanas intensíssima de diálogo e negociação com todos os parceiros sociais.

Não houve um tratamento privilegiado da CIP?

Reuni com todos os parceiros sociais de uma forma muito intensa, muito participada. Tínhamos, por um lado, um documento comum entregue por todas as confederações patronais e, depois, tínhamos documentos entregues individualmente por cada uma das confederações patronais e sindicais.

As 54 medidas do reforço do acordo resultam de um equilíbrio e, naturalmente, não podem satisfazer todas as partes. Temos medidas importantes e de transformação do mercado de trabalho como a criação de um mecanismo de reforma a tempo parcial.

É para avançar quando?

O objetivo que assumimos foi ser implementada em 2024.