Montenegro pede "boa-fé" ao Governo no novo aeroporto e vai propor descida do IRC

Na semana em que o Governo apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e em que uma sondagem revela uma quebra no PSD na intenção de voto dos portugueses, Luís Montenegro está, até sábado, na rua em mais um roteiro “Sentir Portugal” , desta vez, no distrito do Porto.

Foi a partir do país real que o líder do PSD reafirmou que se recandidata à liderança do partido e reagiu à apresentação do Orçamento do Estado que, garante, se vai traduzir no aumento da carga fiscal em 2024.

O PSD defende uma maior amplitude na redução das taxas de IRS do que foi apresentada na proposta de Orçamento do Estado para 2024. Sobre o IRC, o partido vai avançar com alguma proposta de alteração?

Nós proporemos a descida de dois pontos percentuais, de 21% para 19% da taxa de IRC. Trata-se de uma diminuição transversal, como o PSD sempre defendeu, para dar mais competitividade à nossa economia e mais atratividade ao investimento.

Mas, as nossas críticas sobre a fiscalidade não se esgotam na opção que o Governo tomou em sede de IRS. Há uma conclusão que é preciso tirar sobre este orçamento: a carga fiscal vai tornar a aumentar.

O Governo, aparentemente, dá com uma mão aquilo que tira com outra, ou, se calhar, até tira com as duas, porque a descida da taxa de IRS incide sobre um número muito limitado de pessoas, ao mesmo tempo, que aumentam os impostos indiretos, nomeadamente o IVA e o ISP, cuja receita vai crescer outra vez em grande dimensão e num valor até absoluto maior do que a descida do IRS. Portanto, mantemos um Governo que no fim do dia é fiel a si próprio. É o Governo dos impostos máximos e dos serviços públicos mínimos.

Não vislumbramos no Orçamento nada de novo nem de significativo em termos de investimento público para suprir as grandes deficiências na saúde, na educação ou na habitação. Vemos, pelo contrário, que o doutor António Costa não quer mesmo perder o seu hábito de todos os anos bater o recorde de arrecadação de receita fiscal.