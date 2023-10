Excluir 25 de Novembro "é marginalizar uma data particularmente significativa", defende Manuel Braga da Cruz

Enquanto historiador, como olha para a exclusão do 25 de novembro do programa comemorativo, no Parlamento, dos 50 anos do 25 de de abril?

O 25 de Abril, iniciou um processo de transição do autoritarismo para a democracia, que teve marcos históricos importantes. Desde o 28 de setembro até ao 11 de março e culminando no 25 de novembro.

Portanto, nenhuma destas datas pode ser ilidida ou esquecida, porque o 25 de abril tinha um ideário que foi pervertido e foi reposto pelo 25 de novembro. Creio que evocar o 25 de abril e o começo da transição para a democracia pressupõe analisar todos esses passos: O 28 de setembro, que culminou com a demissão do general Spínola; o 11 de março, que abriu caminho à revolução no sentido comunista em Portugal e que foi parada, barrada, com o 25 de Novembro. De maneira que não faz sentido nenhum escamotear, esquecer.

A palavra pode ser censurar?

Eu não sei se é censurar. Agora, é, seguramente, marginalizar uma data particularmente significativa no processo de democratização em Portugal.

Mas, sendo a casa da democracia a tomar esta decisão...surpreende, 50 anos depois?

Olha, eu acho que é uma decisão muito pouco consensual. O grande consenso que existe à volta da democracia, e até da Constituição, embora aí com algumas limitações significativas, é um consenso democrático.

O 25 de novembro não é uma data de dissonância, a não ser para o Partido Comunista Português. O Partido Socialista não tem nenhuma dissonância histórica com 25 de novembro.

Consegue compreender que o próprio Partido Socialista, elementos do PS, admitam assinalar apenas eventos meramente consensuais?

Esta posição não é nova. Esta posição já foi tomada há cinto anos.

Na altura, a justificação era claramente determinada pela coligação que então existia, aquilo a que se chamava a “geringonça”, e que pressupunha o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda ao Governo de António Costa.

Na altura foi a “realpolitik”, mas agora faz sentido o PS virar as costas à sua própria história?

Exatamente. Não. Eu acho que hoje não se percebe.

Não foi, seguramente, a atitude que o Partido Socialista assumiu, quer no próprio 25 de Novembro, quer nos anos subsequentes.