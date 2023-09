Eleições na Madeira. Uma maioria absoluta perdida, duas estreias, dois regressos e uma derrota pesada

Veja também:

Uma maioria absoluta perdida, duas estreias, dois regressos e uma derrota pesada. Houve um pouco de tudo nas eleições regionais deste domingo na Madeira.



As sondagens apontavam para uma vitória da coligação PSD/CDS, “Somos Madeira”, com maioria absoluta, mas os eleitores trocaram as voltas aos estudos de opinião.

PSD e CDS ganharam com 43,13% e conquistaram 23 deputados, mas ficaram a um mandato da tão ambicionada maioria absoluta, de acordo com os resultados oficiais divulgados pela Secretaria-Geral da Administração Interna.

Em comparação com as eleições de 2019, em que concorreram separados, PSD e CDS perderam um deputado e cerca de 6.300 votos.

Durante a campanha, o cabeça de lista e presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, ameaçou bater com a porta.

“Se não alcançar a maioria absoluta e não conseguir formar governo demito-me, não tenho nenhum problema, não vou engolir sapos, nem vou fazer coligações com partidos anti-autonomistas [o Chega]”, garantiu o presidente do governo regional e recandidato do PSD, em entrevista à Renascença, a 6 de setembro.

Na noite eleitoral, perante o cenário de vitória sem maioria absoluta, Miguel Albuquerque garantiu que tem “condições para apresentar um governo de maioria parlamentar” e que “até ao fim desta semana” vai apresentar esse “governo estável”. Iniciativa Liberal e PAN já abriram a porta a entendimentos com a coligação PSD/CDS.

Outra das declarações da noite foi proferida pelo líder nacional do PSD. Luís Montenegro garantiu que o PSD não irá governar na Madeira com o apoio do Chega.