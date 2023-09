Eleições na Madeira em números. PSD e CDS elegeram último deputado à justa

Numas eleições marcadas pela perda da maioria absoluta da coligação PSD/CDS, as regionais na Madeira deste domingo ditaram também a queda abrupta do PS e a ascensão dos "pequenos" partidos, com dois a entrarem no parlamento madeirense pela primeira vez (Chega e Iniciativa Liberal) e outros dois a regressarem (PAN e Bloco de Esquerda).

O “Somos Madeira”, de sociais-democratas e centristas, conquistou menos um deputado que a soma dos dois partidos nas últimas eleições de 2019, mas o cenário podia ter sido de ainda maior indecisão.

Segundos cálculos da Renascença através do Método D'Hondt, o 23.º mandato conseguido por PSD e CDS - e que os coloca a um deputado da maioria e permite a negociação com IL ou PAN para formar um governo maioritário - foi conquistado por uma margem de apenas 240 votos, ou seja, 0,18%.

Quando faltava contar os votos de apenas uma freguesia na noite eleitoral de domingo, a de São Martinho no Funchal, os números provisórios atribuíam apenas 22 mandatos à coligação.