Vitória do PS na Madeira? "É uma possibilidade real"

Tem acusado a governação de Miguel Albuquerque de promover um regime de dependências na Madeira. Os madeirenses têm a mesma perceção que o PS sobre a governação?

Nós temos andado nas ruas de há largos meses a esta parte a ouvir as pessoas numa lógica de proximidade, não apenas proximidade com as pessoas, mas com os seus problemas, com as suas preocupações. Nós apercebemo-nos que estão verdadeiramente cansadas deste regime, estão cansadas das opções do atual governo e os resultados estão à vista.

Quando nós falamos de obras inventadas ou obras desnecessárias, é preciso ter em conta que, ao longo dos últimos 20 anos, foram gastos quase 900 milhões de euros em obras perfeitamente inúteis. Todas estas verbas permitiriam, por exemplo, que a Madeira já tivesse um novo hospital. Está a ser construído um novo hospital, com um custo de 350 milhões de euros suportado a 50% pelo Estado português, pelo Governo central. Mas as verbas que foram verdadeiramente desbaratadas ao longo das últimas décadas dariam para nós termos não um, mas três hospitais e já construídos há muito tempo.

Os madeirenses conhecem aquilo que foi feito no passado, querem algo diferente e também já perceberam uma mensagem muito clara: o único voto que pode concretizar essa mudança é o voto no Partido Socialista. Caso contrário, podem ver-se numa situação semelhante àquela que aconteceu em 2019. A maioria dos madeirenses queria, mas o CDS traiu o seu histórico de oposição na Madeira, traiu aquilo que defendeu durante décadas na Madeira, aliou-se ao partido do poder e hoje em dia não há qualquer distinção entre PSD e CDS na Madeira.

Tornou-se militante do PS em 2019. Sente-se que o Partido Socialista o trata como um "outsider" e que, não tendo crescido no aparelho, não tem o apoio que seria suposto?

Aquilo que os madeirenses precisam de quem está na política é de competência para resolver os problemas e de competência para encontrar soluções. Essas competências não se adquirem no carreirismo partidário, na juventudes partidárias, com todo o respeito por quem lá passa, são percursos também legítimos e importantes. Mas adquire-se sobretudo com experiência profissional nas mais diversas áreas. Algo que eu tenho, passei por diversas empresas. Fiz toda a minha carreira no mundo empresarial, na Madeira, fora da Madeira, sempre em ambiente multinacional e sinto que chegou a altura de colocar essa minha capacidade de trabalho ao serviço da minha terra.

Não sinto, de forma alguma, que seja um "outsider" em termos do partido. Pelo contrário, sou muito bem acolhido. Integrei um projeto em 2019, como independente, precisamente por ter essas características que o partido entendia ser necessário. O Partido Socialista da Madeira continua a ser um partido aberto à sociedade civil que, felizmente, continua a agregar novos quadros.