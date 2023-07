Luís Montenegro. Um ano a tentar provar que é a alternativa de direita

Luís Montenegro saiu do congresso do Porto, a 3 de julho do ano passado, líder do PSD com sete temas prioritários para o país, que passavam pelo plano de emergência social ao combate “ao caos” na saúde e da redução da carga fiscal ao referendo à regionalização.



Apesar de ter garantido na altura que não se iria associar “a qualquer política xenófoba e racista”, um ano depois, o presidente social-democrata continua sem clarificar de forma explícita se fará acordos parlamentares com o Chega. Aliás, Luís Montenegro nunca diz o nome do partido de André Ventura.

A falta de clareza motivou inúmeras declarações de Luís Montenegro, que garantiu sempre que o PSD “não fará acordos com partidos racistas e xenófobos”.

Com a maioria absoluta do Partido Socialista (PS), e sem assento no Parlamento, Luís Montenegro percorreu o país, na iniciativa “Sentir Portugal”, visitou cidades e vilas numa aposta na proximidade do líder social-democrata com as populações.

Mas em março deste ano, Montenegro recebe uma farpa do Presidente da República. Em entrevista à RTP e jornal Público, Marcelo Rebelo de Sousa diz que à direita não existe ainda “alternativa política”. Um mês depois, o líder do PSD é recebido em Belém, já antes tinha garantido aos jornalistas que estava pronto para ser “alternativa” ao Governo.

"O PSD é oposição ao Partido Socialista e só ao PS. O PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém, o PSD é a alternativa a este Governo e está pronto para governar. Estamos prontos para assumir todas as consequências da alternativa quando for oportuno”, disse Luís Montenegro, depois de o Presidente ter afastado o cenário de dissolução do Parlamento.



Ao longo da crise entre São Bento e Belém, Luís Montenegro nunca pediu eleições antecipadas e, apesar de ter sido desafiado pelo Chega, nunca apresentou uma moção de censura ao Governo. Destes dias ficou o almoço com o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, onde à mesa estiveram várias matérias que unem os dois partidos.