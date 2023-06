Há um "apoderamento" do aparelho do Estado "transversal" a PS e PSD

Considera que o ambiente político e da justiça que se vive neste momento, com processos judiciais que implicam ministros, deputados, autarcas, é de algum modo semelhante ao ambiente que se viveu no tempo de José Sócrates?

O que nós vivemos neste momento é uma consequência, em termos de processos judiciais, de algo que nasceu nesse tempo. Em termos de criminalidade económica e corrupção, tudo isto começa com o caso Macau e depois vai avançando sucessivamente e vamos entrar a certa altura nos fundos europeus. Estamos a falar já nos anos 80 e 90 e no choque que existiu entre o então primeiro-ministro, Cavaco Silva, e o PGR, Cunha Rodrigues. E vai avançando.

A partir de certa altura, os fenómenos de corrupção começam a afetar a orla do poder: Portucale, Freeport, BPN, os submarinos. E depois em 2005 é o próprio poder que está em causa, os bancos, as parcerias público-privadas, Portugal Telecom, a EDP, tudo isto surge naquela altura. Isto reflete várias coisas. Uma é a patrimonialização do regime, o apoderamento do aparelho de Estado por parte de uma classe que pretende utilizar esse mesmo aparelho de Estado em seu proveito próprio.

Por outro lado, uma colonização do aparelho de Estado e da administração pública. Lembro-me de uma frase muito conhecida de um político de então: "Para os amigos tudo, para os inimigos, nada, para os outros, cumpra-se a lei".

Acha que isso acontece, quer seja o PS, quer seja o PSD no poder?

Sim, é transversal. Olhemos, por exemplo, para determinados cargos nas estruturas do IEFP, nas empresas locais, nas câmaras municipais. Mais de 50% dos casos de corrupção são de câmaras municipais. E ao mesmo tempo há um fenómeno da ausência de controlo. Em 2018, nós tínhamos recebido 130 mil milhões de euros da Comissão Europeia. No ano passado, gastámos em 8847 mil milhões de euros em subvenções públicas. Nós gastámos em apoios aos bancos 22 mil milhões. Em task forces, comissões, grupos de trabalho gastámos 18 milhões. Em advogados, em ajustes diretos a escritórios de advogados, em três anos, gastámos 99 milhões milhões de euros.

Essa patrimonialização de que fala significa pressão por parte do poder político?

Não, é um fenómeno que ultrapassa de longe a mera pressão sobre quem quer que fosse. A patrimonialização é eu ser nomeado para um lugar a nível do governo ou da administração local ou central e usar esse cargo em proveito daquelas pessoas que me nomearam. Como é que isto se combate? Com controlo, repressão. Para isso seria importante que os processos andassem em tempo. E não é isso que sucede. Pelo contrário, tem havido uma 'décalage' grande no tempo entre o momento em que as pessoas que muitas vezes são culpadas no momento em que exercem determinadas funções e o momento em que elas são acusadas. Demoram anos.

As primeiras buscas da Polícia Judiciária na Operação Tutti Frutti foram em 2018. O Ministério Público ainda não conseguiu produzir qualquer acusação. É frustrante para a Polícia Judiciária e para o Ministério Público?

E para o cidadão. Qualquer processo que demore anos transforma-se em arqueologia criminal, deixa de ter relevância. Na Operação Marquês, estamos a falar de factos de 2005, nas PPP também, no caso EDP. São anos e anos. Isto não pode ser assim.

Na Operação Marquês, ao fim de sete anos ainda não há julgamento.

Mesmo em termos processuais, há uma litigância que se tem arrastado. Neste processo em concreto, independentemente de quaisquer outras considerações, há fatores que são anómalos: uma instrução que durou dois anos, uma acusação que demorou quatro ou cinco, uma série de recursos sobre recursos. Será que a atual legislação e o CPP são os adequados para processos deste tipo?

O que é que devia ser mudado?

A gestão do tempo não pode continuar assim. O tempo não é algo discricionário que esteja ao sabor dos diversos agentes judiciais. Se os processos são complicados, compete aos respetivos conselhos superiores ou à PGR fornecer os meios para que as coisas sejam mais eficientes.