Pedro Nuno Santos regressa para ser ouvido sobre a TAP. Os cinco temas quentes

João Galamba e Pedro Nuno Santos são conotados como pertencendo à mesma ala do PS, que foi denominada de “jovens turcos” – alinhada com a fação mais à esquerda do partido. Aliás a substituição de PNS por Galamba foi vista como uma mudança que teve como objetivo a manutenção dos equilíbrios internos dos socialistas no Governo.

Frederico Pinheiro, que foi adjunto de Pedro Nuno Santos, transitou para o ministério de Galamba. Que solidariedade prevalecerá no que o ex-ministro tem para dizer?

5. É normal um adjunto ter documentos classificados no disco do PC pessoal?

“Não considero uma prática normal.” A frase deixada por António Costa nas respostas dadas ao PSD sobre se considerava ser prática normal que um documento com a relevância e a sensibilidade do programa de reestruturação da TAP estivesse apenas guardado no portátil do adjunto Frederico Pinheiro.