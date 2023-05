Santos Silva é "inviável" como candidato presidencial

O fundador do Bloco de Esquerda (BE) Francisco Louçã mostra-se confiante quanto à possibilidade de o partido redobrar os seus resultados numas eleições antecipadas e espera ver Catarina Martins candidatar-se pelo BE no futuro, não fechando a porta a ele próprio disputar eleições.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, Francisco Louçã acusa Augusto Santos Silva de ser um "candidato inviável" para a esquerda nas presidenciais.

"Quando Mariana Mortágua for ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mealheiro.” Há dois anos, disse esta frase na convenção do BE. Mantém a certeza de que Mariana Mortágua há de ser ministra das Finanças?

Se a esquerda disputa o Governo? Sim. Se a Mariana pode ter um papel? Veremos o que ela consegue conquistar. Espero que sim. Que possa haver uma ambição, uma força que queira mostrar que um Governo de esquerda é um Governo que terá justiça fiscal e pessoas capazes de lutar pela justiça fiscal, como Mariana Mortágua. Creio que é um argumento fortíssimo.

Ao que tudo indica, Mariana Mortágua vai ser eleita coordenadora do BE. Esta transição não podia ter sido feita mais cedo?

Esta transição só é feita pela vontade da Catarina Martins, que, se tivesse querido continuar, seria apoiada, pelo que eu conheço do BE. Ela entendeu que dez anos é tempo suficiente. Há evidentemente um desgaste pessoal grande nestes percursos políticos de liderança e disposição permanente. E, sobretudo, há um novo ciclo político. Preparar esse novo ciclo e lançar um BE que possa ser uma esquerda que recupera a sua força, que disputa o terceiro lugar nas eleições, com a Iniciativa liberal e o Chega, que se mostra capaz de determinar a política, é uma ambição natural.

Catarina Martins fez bem em deixar a liderança do BE?

Se quisesse continuar, teria todo o meu apoio. Até reforça muito a capacidade coletiva de um partido perceber que não há lugares que se eternizam ao longo do tempo, que há uma grande competência e capacidade que se aprende, mas que há um tempo próprio. O princípio republicano não é simplesmente um enunciado romântico, é uma verdade da vida que é preciso dar lugar a outras pessoas. Que a Catarina tenha sido uma heroína para a história do BE neste período, só lhe posso agradecer.