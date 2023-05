"Marcelo esperará todo o tempo necessário" pelo "apodrecimento" do Governo

Continuamos no regular funcionamento das instituições?

O Tribunal Constitucional está de pé, o Governo emite decretos, são tomadas decisões, a República não está em perigo, a República não está a cair. Está magoada, está a sofrer, e por razões que não têm nada a ver, ou muito pouco a ver, com as atribulações de um ministro. Muitas pessoas interpretarão isto como uma espécie de criancice a substituir a responsabilização política de quem devia ter um sentido da sua função acima de qualquer trica. Não faltam razões para que se queira mudar de Governo, mas essas razões são o SNS [Serviço Nacional de Saúde], a política de habitação, as pensões baixas, haver mais de um milhão de pessoas com 554 euros por mês.

Alinha pela opinião de Cavaco Silva de que António Costa governa com base na mentira e que lidera uma “oligarquia que se considera dona do Estado”?

Todos os governos que conheço, quando têm maioria absoluta, se consideram donos do Estado. Claro que um exemplo do manual de ciência política será sempre a maioria de Cavaco Silva. Cavaco Silva não ia ao Parlamento discutir com os parlamentares. Ia lá uma vez por ano no debate do estado da nação e no debate do Orçamento. Não havia debates regulares. Chegou a ser discutido os corredores em que os jornalistas não poderiam circular dentro do Parlamento. De apropriação do Estado ficamos bem conversados.

Essa tensão existe em todas as maiorias absolutas. O problema é como é que a democracia lhe pode responder. Há uma atividade parlamentar mais exigente, creio que da comunicação social também, que nos permite perceber melhor os casos e problemas reais do país. A democracia é mais exigente. Não quer dizer que o poder absoluto não seja sempre uma tentativa de ocultação e de mentira.

Esta sucessão de polémicas no Governo tem sido lida como resultado das lutas internas pela liderança do PS. Partilha dessa opinião?

É claro que havia uma disputa forte entre António Costa e Pedro Nuno Santos e que, depois da demissão de Pedro Nuno Santos, António Costa aproveitou todas as oportunidades para carregar sobre as responsabilidades do ex-ministro e que, com isso, quer abrir caminho aos seus candidatos ou candidatas putativas para a liderança do PS. Mas estamos longe do momento em que António Costa aceite ou determine essa transição, a não haver eleições antecipadas ou a havê-las a curto prazo.

Acho que é o sintoma do que é a maioria absoluta: a promoção do carreirismo, a ideia do poder absoluto, de que os governantes não são 'inquiríveis', de que não têm que prestar contas nem pelo que fazem, nem pelo que deixam de fazer. A maioria absoluta destrói um partido.