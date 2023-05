Bloco de Esquerda. Direção acusada de criar partido "de pensamento único"

Dizia com alguma ironia que Mariana Mortágua não tem tempo no meio da Comissão Parlamentar de Inquérito para debater....

Bem, entretanto, já saiu ...

Era isso que lhe perguntava. Como é que olha para essa saída de Mariana Mortágua para, segundo o partido, se dedicar à corrida à liderança do Bloco de Esquerda?

Acho que não havia necessidade, sinceramente, mas foi a opção da direção do partido. Possivelmente foi uma opção pessoal, estaria cansada, estaria muito assoberbada, não sei. Não houve qualquer justificação séria para isso, nem qualquer debate connosco sobre essa questão, tivemos conhecimento através da imprensa que ela ia sair da CPI. O que nos interessa é a avaliação da gestão da TAP e acho que a Mariana [Mortágua] tinha boas condições para continuar.

Decidiu sair com um argumento que era preciso dedicar-se à Convenção. Bem, eu ainda não recebi nenhum convite para fazer um debate, portanto, parece que talvez tenha sido para outro objetivo qualquer.

Em entrevista à Renascença, Mariana Mortágua admitiu voltar a conversar com o PS - dependendo do projeto político. Acha que este é um princípio errado, tendo em conta que aquilo que foi culminar da geringonça para o Bloco de Esquerda?

Não temos uma posição de que a alternativa em Portugal é só o Bloco de Esquerda e não tem que fazer conversações com mais ninguém. Temos consciência de que não estamos sozinhos no mundo, não andamos na estratosfera, temos que ter disponibilidade para conversar para eventualmente encontrar formas de de entendimento com outras forças políticas.

O que nós achamos é que quando vamos para a afirmação de um programa eleitoral, ele não pode ser baseado num eixo principal, que é um acordo com o Partido Socialista. Isto diluí-nos, retira-nos as nossas bandeiras e a acutilância do nosso programa eleitoral.

O meu problema não é a Mariana dizer que vamos olhar para essa hipótese de conversar com o PS depois das eleições. Não temos nenhum problema com isso. O nosso problema é não haver compromissos políticos, não haver linhas vermelhas para esse processo pós-eleitoral e para a definição do nosso programa político.

A vossa noção criticou o facto de o Bloco de Esquerda ter ido à Ucrânia com o Presidente da Assembleia da República. O Bloco está a aproximar-se, na vossa interpretação, de uma posição mais tolerante à NATO com este tipo de participações?

Não é uma questão de interpretação, é uma questão factual. Há declarações públicas de Catarina Martins, Mariana Mortágua, e inclusivamente de Joana Mortágua, a dizer que, relativamente à guerra na Ucrânia, a posição do Bloco é a mesma posição do Governo. Ora a posição do Governo português é a mesma posição da NATO, portanto, isso preocupa-nos porque põe em causa toda a tradição política histórica do posicionamento do Bloco sobre a questão da NATO. Em relação à participação do Bloco de Esquerda na visita à Ucrânia, digo-lhe sinceramente, foi uma das coisas que mais me chocou nas últimas semanas.