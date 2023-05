Frederico Pinheiro à Renascença. "Tenho testemunhas que ouviram ameaças do SIS"

Frederico Pinheiro, o antigo adjunto de João Galamba, garante, em entrevista à Renascença, que nunca ameaçou o ministro das Infraestruturas e revela também que o agente do SIS, que lhe telefonou para recuperar o computador, não falou apenas consigo, falou com outras pessoas que estavam consigo, naquele momento, uma das quais é jurista.

Frederico Pinheiro garante que tem testemunhas que ouviram a "conversa toda", incluindo a suposta ameaça que lhe foi dirigida, a já célebre frase: "É melhor resolvermos isto a bem, ou a situação pode complicar-se". O adjunto exonerado por João Galamba reage, num exclusivo rádio na Renascença, ao desmentido do Sistemas de Informações da Republica Portuguesa (SIRP), de que o SIS "tenha coagido ou ameaçado" Frederico Pinheiro.

Quanto ao novo motivo invocado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão da TAP, pelo ministro das Infraestruturas, para exonerar o seu adjunto, alegando João Galamba que Frederico acedia ao ministério a "horas impróprias para tirar fotocópias, sem razão aparente", Frederico Pinheiro sublinha à Renascença que tinha há seis anos - já com Pedro Nuno Santos - um horário flexível, por ter sido pai e procurar conciliar as obrigações profissionais e familiares.

O antigo adjunto esclarece, contudo, que tal prática era do conhecimento de João Galamba, e que nunca lhe foi demonstrado qualquer incómodo. Frederico Pinheiro interroga-se porque é que - a existir uma desconfiança - o ministro das Infraestruturas o envolveu em processos sensíveis, como reuniões sobre a privatização da TAP, em abril. Foram, conclui, "votos de confiança poucos dias antes de ser afastado".

Noutro plano, o antigo adjunto de Galamba admite à Renascença que já conversou com o amigo Pedro Nuno Santos sobre a sua exoneração: "Nos tempos difíceis, estive sempre ao lado do Dr. Pedro Nuno Santos e obviamente que o Dr. Pedro Nuno Santos também está ao meu lado, como muitos amigos, neste momento difícil".

Que leitura faz da inquirição a João Galamba no Parlamento?

Eu ouvi com atenção, e vi com atenção, a inquirição ao senhor ministro das Infraestruturas, o Dr. João Galamba. Obviamente que o senhor ministro é responsável por tudo aquilo que disse na Comissão Parlamentar de Inquérito. Registo que existem muitas contradições e dados novos.

Soubemos que, afinal, o senhor ministro falou com o gabinete do primeiro-ministro, e que terá sido o gabinete do primeiro-ministro ou do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a dar Indicação para se falar com o SIS. Depois, o senhor ministro [João Galamba] também disse duas vezes, creio, que tinha falado com o SIS e depois disse que afinal se enganou. Não está muito bem explicada a cronologia dos acontecimentos...

Disse na Comissão de Inquérito que, no telefonema em que o ministro o exonerou de funções, João Galamba lhe terá dito: “se tivesse ao pé de ti, dava-te dois socos”. Já o ministro desmente e diz, aliás, que estava muito tranquilo e que ele é que foi ameaçado por si. Mantém aquilo que disse à CPI? Houve ameaças por parte do ministro? Houve ameaças de parte a parte? Como é que foi?

Eu tenho sempre muito cuidado com tudo aquilo que digo. Por isso mesmo, eu reafirmo tudo aquilo, com as devidas consequências, obviamente, que disse na Comissão Parlamentar de Inquérito.

E disse que foi ameaçado, mas também ameaçou?

Não ameacei. Depois de me de me despedir, eu digo ao senhor ministro que despedir-me por telefone dizia muito da pessoa que o senhor ministro era. E o Dr. João Galamba diz-me: “Se eu despedisse pessoalmente, ainda te dava dois socos”, são estas as afirmações.

João Galamba diz ter provas testemunhais sobre as acusações que lhe faz. E que provas tem? Houve alguma ameaça do ministro com registo escrito, por exemplo?

Em primeiro lugar, eu não creio que seja possível existir alguma prova testemunhal desse telefonema, porque a própria senhora chefe de gabinete e o senhor ministro dizem que ambos estavam presentes quando este telefonema é efetuado e a senhora chefe de gabinete, a Dra. Eugénia Correia, referiu na Comissão Parlamentar de Inquérito que não ouviu o telefonema porque ela própria estava ao telefone.

E do seu lado, alguma prova?

Do meu lado não há nenhuma prova testemunhal, nem tem de haver. Mas note: o que eu disse na Comissão Parlamentar de Inquérito é que, se for pedido o acesso aos metadados, facilmente se comprovará aquilo que foi falado nesta chamada. E eu estou totalmente disponível para cooperar com as instâncias judiciais competentes.