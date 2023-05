Congresso do PAN. Nelson Silva diz ter "boas hipóteses de vencer" e abre a porta ao regresso de André Silva

E se estivesse no lugar de Inês Sousa Real como porta-voz do PAN um pouco antes, no período antes das eleições, que é que teria feito diferente? Quais é que são os erros que identifica que levaram ao desaire eleitoral?

Claramente foi uma falha na passagem da mensagem. A campanha eleitoral de 2022 foi muito focada a nível nacional - não só no PAN- foi muito focada com o receio de ter um Chega com mais força ou mais expressão no Parlamento.

O PAN não conseguiu passar a sua mensagem porque foi muito atrás daquela história do apoiar PS ou apoiar o PSD e a mensagem que ficou para os eleitores da campanha das legislativas por parte do PAN era saber com quem é que o PAN se ia deitar no dia seguinte às eleições. Obviamente que isto é um erro para qualquer pessoa minimamente desperta ou com consciência política desperta. Não conseguimos passar mensagem.

O partido foi penalizado por estar demasiado colado ao Partido Socialista?

O partido foi demasiado penalizado por estar colado ao Partido Socialista, mas também por não ter uma posição e uma postura mais opositora em relação a muitas coisas que foram passando com o Governo do Partido Socialista, especialmente os últimos meses do Governo.

A tendo uma postura diferente, poderíamos, se calhar, ter tido resultados diferentes. Obviamente que eu fui uma das pessoas que na altura a apoiei a abstenção do PAN no Orçamento de Estado. Gostava que tivéssemos sido um pouco mais exigentes, sem dúvida alguma mas estávamos perante uma situação muito complicada de instabilidade política. A partir do momento em que a Assembleia da República é dissolvida, o PAN tem de passar a sua mensagem base, a sua mensagem ecológica e ser uma alternativa real no espectro político português, como já foi no passado.

Deve o partido afastar-se do centro do espectro político e voltar a ter causas mais fortes?

O PAN sempre teve e sempre terá- espero eu- as suas causas fortes. Deve ser um partido moderado, com alguns radicalismos, que eu acho que são saudáveis. Por exemplo, na questão da tauromaquia, acho que o PAN deve manter a postura que tem vindo a ter até agora. É completamente inconcebível que no atual panorama político e no atual panorama socio-económico se continue a financiar com fundos públicos através, por exemplo, da PAC, a tauromaquia de forma direta ou indireta. Isso claramente é um radicalismo que o PAN deve ter. Deve continuar a ser radical na luta contra os abusos e maus-tratos aos animais. O PAN deve ser radical também contra na luta pela transparência e contra a corrupção. Em tudo o resto, o PAN tem que ter uma postura dialogante e deve ser um partido moderado.

Em que causa em causas é que deve ser mais moderado, por exemplo?

Deve manter-se moderado- porque até se tem mantido moderado em relação a isso- por exemplo, com os alívios fiscais. E até deve ser um bocadinho mais insistente com a redução da carga fiscal para os pequenos e médios empresários. Se nós olharmos para o panorama atual, a grande maioria da população portuguesa trabalha para pequenas e médias empresas, e se as pequenas e médias empresas têm uma carga fiscal gigante não vão conseguir criar valor e não vão conseguir pagar melhores salários.

Nesta altura, é nisso que o PAN deve ser um pouco mais insistente, mas tem feito o seu caminho neste aspeto. Dentro do PAN temos massa crítica, para começar a propor reformas fiscais que vão mais ao lado da reforma fiscal verde - como os Verdes alemães e europeus têm feito- e nós temos massa crítica interna para aplicar essas medidas.

A oposição interna do PAN não se opõe necessariamente àquilo que tem sido a matriz ideológica levada pela atual direção, opõe-se na forma de fazer política dentro do partido?

Obviamente que nós não nos opomos à matriz ideológica levada a cabo por esta direção. Esta direção continua a defender as causas do PAN, tal como todos os seus eleitos locais, e tal como todas as estruturas do PAN. Isso, obviamente, não é uma divergência.