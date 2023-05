Costa "tem responsabilidades" e "é preciso saber se vai haver exonerações" no SIRP e no SIS

Nos quatro anos em que presidiu ao Conselho de Fiscalização viu algum caso parecido com este?

Não. Nós tivemos algumas queixas de vários cidadãos. Mas não tenho nada a ideia, que é uma ideia que agora tem circulado e que tem sido alimentada por este episódio infeliz, de que os serviços [secretos] estão ao serviço das intrigas governamentais. Essa ideia de que de vez em quando isso acontece vai-se repetindo por certos meandros mais fechados, mas eu tenho a percepção de que foi um caso isolado.

Uma das coisas que o Presidente da República disse na declaração ao país foi que as secretas estão ao serviço do Estado e não do Governo...

Essa foi a frase que mais me impressionou no discurso do Presidente da República. Porque de todas as coisas que ele disse com grande veemência e com uma grande repreensão em relação à parte da palavra do passado, essa foi mais grave de todas. Eu nunca tinha visto nenhum responsável político e, neste caso, o chefe de Estado, a dizer que os serviços de informações estão ao serviço de interesses políticos e não de interesses de segurança nacional. Essa frase é gravíssima. E se o Presidente da República a disse, alguma razão teve para o fazer. E está dita. É um aviso de que tem de haver consequências do que aconteceu. Isso significa que o Presidente soube o que é que se passou ao pormenor e significa que está à espera que haja consequências sobre o facto grave que aconteceu, acho eu.

Num país que já teve uma polícia política, quer explicar porque é que a utilização dos serviços de informação por parte do poder político é tão grave?

É muito grave porque nós temos uma memória que ainda persiste. A nossa geração já vai esquecendo essa memória, mas os nossos pais, os nossos avós, não esqueceram. A PIDE era uma polícia altamente sofisticada e que tinha várias funções. Ao contrário do que se julga, não era apenas uma polícia política, porque era uma polícia judiciária, uma polícia de fronteiras, era uma polícia de investigação, era uma polícia que tinha várias funções, digamos, conglomerava de várias coisas que hoje estão separadas em várias estruturas policiais. E eu acho que no Estado de Direito democrático tem de ter muito cuidado, porque o caso em si pode ser isolado, pode não ter a gravidade que alguns querem atribuir — eu também dou o benefício da dúvida até conhecer toda a verdade —, mas o problema é que estas coisas são feitas de episódios que despertam em nós todos os fantasmas piores que nós temos. E o fantasma da perseguição política ou do uso de meios de produção de informações para fins pessoais, para intrigas ou para perseguições políticas, é um fantasma que realmente apoquenta várias pessoas. Basta um caso e, na dúvida, acho que se deve agir com toda a rapidez e com intensidade para atalhar logo mal na nascença, para as coisas perceberem que aquilo foi um caso isolado e que se resolveu, que se fez alguma coisa.

Começa a ser defendida uma comissão de inquérito a este caso e à actuação do SIS. Concorda?

Antes, vamos ver o que têm a dizer a secretária-geral e o director do SIS. Isso vai ser esclarecido em pouco tempo. Depois, se as dúvidas persistirem e se não houver uma outra teoria sobre a interpretação da lei que seja convincente, então aí deve fazer-se uma comissão de inquérito, embora isso tenha uma dificuldade acrescida: a questão do segredo de Estado. Nunca poderia ser uma comissão de inquérito aberta, mas pode investigar várias coisas: como é a estrutura, quais são os seus funcionários, quais são as cadeias de comando, como é que as coisas funcionam, se funcionam bem nos procedimentos, na aplicação dos procedimentos. Tudo isso.