Caso Galamba. Atuação do SIS "foi gravíssima", Marcelo "podia ter demitido" o Governo

A atuação do Serviço de Informações e de Segurança (SIS) no episódio do computador portátil do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas foi “gravíssima” e sugere “o fim de uma democracia”, defende Miguel Poiares Maduro.

Em entrevista à Renascença, o antigo ministro social-democrata considera que o caso está longe de estar esclarecido e mostra-se bastante crítico da atuação do SIS que agiu como “uma polícia dirigida pelo Governo”.

“Se isto não é um irregular funcionamento das instituições, eu tenho dúvidas de saber o quê que é. E, em vez de discutir estes temas, que são fundamentais em termos de funcionamento da nossa democracia, acabamos a discutir fait divers sobre o quão crítico o Presidente da República com o ministro João Galamba”, acrescenta.

Para Miguel Poiares Maduro, a gravidade do caso recomendaria que “essa questão fosse secundária, face a um padrão de comportamento e a um conjunto de matérias que, essas sim, colocam em causa o regular funcionamento das instituições”.

O social-democrata refere, ainda, que a declaração de Marcelo, na última noite acaba por ser uma avaliação sobre o próprio Governo.

“O Presidente da República reconduziu-a ao caso concreto do ministro João Galamba para evitar ter de retirar a conclusão natural de que está em causa o regular funcionamento das instituições”.

Para Poiares Maduro, ao tomar esta opção, Marcelo permitiu-se, por um lado, “não tomar uma medida como a demissão do Governo e muito menos a dissolução da Assembleia da República.

Por outro lado, “usou o ministro Galamba como saco de boxe em relação ao primeiro-ministro, até porque o ministro Galamba apresentou a demissão. Quem recusou esse pedido foi o primeiro-ministro”, lembra Poiares Maduro.