Vieira da Silva atira a Marcelo: Dissolução "não é assunto de política corrente, é uma situação de exceção"

Considera que não há necessidade de uma remodelação mais profunda?

Não é isso que estou a dizer. Não subscrevo que vários militantes do PS, numa altura em que é preciso reforçar a confiança na capacidade do PS e do Governo de ultrapassar as dificuldades, se entre numa espécie de competição sobre quem é mais independente e mais livre pensador.

Claro que o presidente do partido é uma personalidade importante, mas eu, se tivesse responsabilidades dirigentes no PS, iria sempre preferir ter uma conversa nos órgãos próprios.

Na Comissão Política?

Por exemplo. O PS tem tido um défice de debate político interno, isso é indiscutível.

Desde quando?

Foi-se acumulando. O facto de estar no Governo é normalmente entendido como um factor de diminuição do peso do debate dos partidos. Esse risco existe: que a atividade governativa, a comunicação governativa, não se sobreponham àquilo que é uma reflexão livre que é essencial aos partidos democráticos, é essencial. Eu tenho pena que o PS não a pratique mais vezes.

Estar no poder há sete anos e agora ter uma maioria absoluta tem influência nisso?

Não sei. As maiorias absolutas, ao contrário do que se possa pensar, têm virtudes e têm riscos. Uma virtude é que é mais fácil, por exemplo, fazer acordos com maioria absoluta na concertação social, como aconteceu com os mais relevantes.

Há uma capacidade de conjugar as várias dimensões. Obviamente que o poder tem sempre problemas a gerir a relação de poder, de governo não é uma coisa fácil. Mesmo individualmente. As pessoas têm que ter o bom senso e a sobriedade que é exigida a quem exerce um cargo público daquela responsabilidade que provavelmente nem sempre tem acontecido. A falta de debate político tem muito a ver com os problemas de governação que estamos a viver.

Os casos e casinhos, como lhes chama um primeiro-ministro?

Não são todos. Mas alguns terão a ver com o PS não ter tirado todas as ilações que devia ter tirado nesta sequência em que está no Governo. Um período com um acordo com três partidos, que nem sequer conversavam entre eles. Tanto que teve óbvias vantagens para o país, mas muito trabalho para quem governava, e que depois mostrou a sua fragilidade. Depois passou-se para uma situação de maioria e quando o PS ganha a maioria absoluta, acho que tinha que ter tirado todas as ilações desse facto. Ou seja, o eleitorado preferiu uma via reformista, com capacidade de falar à esquerda, à direita, mas com autonomia estratégica do Partido Socialista. Eu gostaria que tivesse sido mais refletido e quem não pensava assim tivesse assumido que o eleitorado lhe tinha corrigido as suas leituras acerca do futuro do Partido Socialista.

O que é que a maioria absoluta não está a fazer nessa autonomia que tem de falar à esquerda e à direita?

A maioria absoluta tem cumprido muitos dos aspetos virtuosos: desde logo teve a capacidade de fazer um acordo de concertação com uma dimensão plurianual que é muito difícil de fazer e é extremamente importantes.

Talvez um pouco estranhamente, mais ao nível da governação, mais ao nível da gestão, em que talvez se deva exigir e esperar um pouco mais de maturidade e esforço na construção da narrativa, na construção do discurso, na construção das opções, na explicação das opções, o que faz com que muito do que discutimos, sirva como uma espécie de véu que nos impede de estar a debater algumas das coisas que são mais importantes para o país.

Nomeadamente, nós estamos a atravessar a maior crise desde o pós guerra. A combinação da pandemia, da inflação e da guerra. Não há nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial na Europa e isso é de uma enorme exigência, ainda por cima quando implica que a União Europeia faça algumas correções que nem sempre é fácil acontecer.

E aconteceram, nomeadamente durante a pandemia, também muito em virtude de alguns países, nomeadamente Portugal, ter feito um esforço muito grande nesse sentido e o prestígio internacional de António Costa ajudou muito com algumas soluções. Era impensável, quando tivemos a crise das dívidas soberanas. que a União Europeia fosse ao mercado por si só, financiar-se ela mesma com recursos próprios, programas de desenvolvimento.

Portanto, essas dificuldades todas, essa exigência toda, aconselharia a que se discutisse mais no país, nos partidos e no Parlamento o que é que se pode fazer melhor, como é que se pode corrigir as lacunas, reconhecer o que tem corrido bem e isso tem sido, infelizmente, muito, muito escondido por esta vertigem de polémicas. Estarmos há dois meses a discutir se vai haver dissolução ou não, não é uma discussão que faça sentido.