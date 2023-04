Miguel Pinto Luz, vice do PSD: "Não queremos discutir a dissolução"

Desde a entrevista à RTP-Público, Marcelo Rebelo de Sousa já reviu a sua posição em relação à não-existência de uma alternativa aritmética e política?

Não sei. Longe de mim fazer análises sobre o que Marcelo Rebelo de Sousa pensa ou não pensa. O que me cabe é perceber que hoje sentimos um enorme nervosismo por parte do PS. Veja-se o discurso de Augusto Santos Silva quase a pôr as mãos por debaixo do Governo, a ânsia incessante de todos os dirigentes do PS pedirem estabilidade dos mandatos. Quem fala de dissolução é o PS, quem fala do bicho-papão do Chega é o PS. Não é o PSD.

Há uma consciência clara da podridão que reina no centro do PS fruto dessa guerra intestina. A fruta já caiu quase de podre e hoje temos uma guerra intestina. Não sabemos quem são os pedronunistas, os medinistas, agora o candidato Assis, a candidata Mariana ou a candidata Ana Catarina. Já são tantos que de facto não temos nem rei nem roque. Quase que dá a ideia de que António Costa já tem o seu destino traçado e que todos estes jovens turcos e os jovens há mais tempo têm que definir-se e declarar quem vai ser o sucessor oficial de António Costa.

O país não pode estar em 'standby' à espera que estes senhores e estas senhoras se entendam. Ou colocam os interesses dos portugueses à frente dos seus próprios interesses ou, de facto, não estão a servir bem quem os elegeu.

A perceção da direita, vista pelo lado do PS, é que o Presidente orquestra o jogo e manda no PSD.

O PSD tem o seu ritmo, tem uma independência total do Presidente da República, como é óbvio. Dir-me-á que há alinhamento sob a visão do país que temos. Isso é natural mas não cabe ao PR influenciar a governação no seu dia a dia.

Mas, por exemplo, o Presidente da República pediu uma demarcação clara do PSD sobre o Chega e passados dois ou três dias o líder do PSD vai dar uma entrevista para falar sobre a posição do Chega.

Pediu? Não vi, não assisti, não li, não ouvi e não estou a meter a cabeça debaixo da areia. E a entrevista não foi dada por esse motivo. A entrevista foi dada na sequência de um conjunto de entrevistas e foi muito clarificadora, não só sobre esse tema.

É claro, para si, que o Presidente da República daria posse a um governo PSD-Chega?

No seu livre arbítrio e liberdade, o PR tomará a decisão que entender na altura devida. O presidente do PSD já foi muito claro sobre isso. Em várias oportunidades, disse que num Governo liderado por Luís Montenegro não haverá espaço para partidos ou políticos com visões extremistas, xenófobas, racistas, populistas. Isto é mais do que óbvio.

Isso quer dizer que, por exemplo, se André Ventura e o Chega se moderarem, aí já há cabimento ao Chega para entrar num Governo do PSD?

Só quer dizer isto que Luís Montenegro disse, nem mais nem menos. Tudo o resto já estamos a especular e estamos a fazer outra coisa: não estamos a servir a democracia, porque se repararem, aquilo que aconteceu terça-feira na Assembleia da República, tivemos um partido com 12 deputados que condicionou o debate todo na Assembleia da República, mas pior, condicionou o debate todo nos media.

Os vossos colegas foram absorvidos por um partido de 12 deputados. Eu gostava de, 49 anos depois, termos democracia em Portugal, que ontem tivéssemos discutido naquele areópago por que é que o SNS não funciona, porquê que a escola pública hoje não garante mobilidade social. Eram esses eram os problemas que devíamos ter discutido.

Tivemos duas horas de sessão onde estivemos só falar que a democracia está em causa. Mas a democracia está em causa? Onde? Por existir um partido imberbe, imaturo, que toma aquele tipo de atitudes? É por isso que a democracia está em causa? Quando 80 ou 90% dos portugueses são claramente em prol de partidos moderados e diferentes na sua forma de estar e atuar na Assembleia da República? Não percebo onde a democracia está em causa? Pode estar em causa, sim, por termos hoje um partido com maioria absoluta que confunde maioria absoluta com poder absoluto, que confunde o exercício de uma maioria absoluta com o próprio partido, que tem uma rede clientelar e já tentacular que se alimenta e que agarra o Estado nas suas diferentes dimensões.

Para si, o Chega é um partido racista e xenófobo?

Para mim, o Chega tem demonstrado, como disse, atitudes radicais, populistas, extremistas, que não servem aquilo que Portugal precisa nem agora nem nunca. Portugal é um país moderado.

Registo que não diz que é xenófobo e racista. Portanto, não se aplica ao Chega a frase de Luís Montenegro?

Não me cabe a mim fazer essa avaliação. Se entendermos que o Chega é um partido racista e xenófobo, eu convido-as a instarem o Tribunal Constitucional (TC) a tomar uma decisão uma vez por todas. Já houve dezenas de queixas como sabem e o Tribunal Constitucional teve uma leitura diferente. Não me cabe a mim fazer essa leitura.

Eu não sou o TC, eu sou vice-presidente de um partido que quer ser alternativa, que já é alternativa, que tem um projeto diferente, humanista, integrador, tolerante, que é a nossa imagem de marca e a nossa história. É esse legado que nós honramos. Não honramos o nosso legado estar a discutir o Chega permanentemente. Eu não quero discutir o Chega. Eu quero discutir os problemas de Portugal. Portugal está tão bem assim que possamos nós perder tempo com entrevistas públicas, com sessões na Assembleia da República, com debates televisivos sempre a discutir o Chega?

Parece que a escola pública está bem, parece que a saúde está bem, parece que a Justiça está bem. Parece que a Segurança Social está bem, não está. O país está doente, os portugueses querem mais, os portugueses anseiam mais. O nosso discurso no PSD não é contra quem votou Chega, é contra os dirigentes do Chega que tem tido estas atitudes quase em episódios infanto-juvenis que, como assistimos ontem, agora aos eleitores do Chega, não lhes apontamos o dedo, vêm eleitores para o Chega de todos os partidos, até do Bloco de Esquerda.

Por alguma razão é. Que nós, partidos moderados do arco da governação, não estamos a ser capazes de passar a mensagem mobilizadora, transformadora da sociedade. Estamos a fazer qualquer coisa de mal. E temos que fazer essa auto análise. Nós, partidos, e vocês, media. Terça-feira houve aquele protagonismo excessivo daquele partido com 'show off', com o tal episódio infanto-juvenil, mas depois não ficou por aí. Saímos do espaço da Assembleia da República e o presidente do Chega vem cá para fora e faz um comício que, se verificar, tinha meia dúzia de pessoas à frente. Faz-se do Chega um partido maior do que de facto é. Mas teve outra vez tempo de antena em todas as televisões, todas as rádios.