​“Descrentes, hipernegativos, sem líderes de referência”. O que se passa na relação entre cidadãos e a democracia em Portugal?

A falta de lideranças de referência no panorama político é uma constatação unânime entre os participantes no debate do “Da Capa à Contracapa”.

Helena Roseta deteta um “empobrecimento das lideranças partidárias” que emerge num caos que leva à citada “descrença” dos cidadãos na Democracia. “Isto leva as pessoas a pensar que, mal por mal, então que venham gajos que ponham isto na ordem que eu estou farto”, exemplifica a fundadora do movimento “Cidadãos por Lisboa”.

Os líderes que temos e que devíamos ter

Helena Roseta considera que as lideranças que faltam são compostas por pessoas “com a coragem de defender os seus valores, que não estejam constantemente a mudar de opinião, que sejam capazes de distinguir o essencial do acessório”.

A ex-deputada eleita pelo PS e pelo PSD lembra que algumas das grandes figuras da história da democracia portuguesa também foram atacadas e insultadas e acredita que ainda hoje existem estas personalidades na política portuguesa. “Mas não são as figuras que vemos todos os dias. É esta confusão de vozes com grande prioridade para a indignação, sem consequências diretas, a dizer para todos irmos embora. E isto não é bom, não é saudável”.

Com uma carreira política que atravessou toda a democracia, Helena Roseta reconhece que “é muito difícil governar hoje em dia” devido à “exposição extrema” de quem está em lugares de poder, “o que torna mais difícil que as pessoas que poderiam ser chamadas sequer aceitem [convites] “, porque “não é fácil estar disponível para ser caluniado e insultado”.

Roseta acrescenta que a democracia representativa “está num tempo de complexidade brutal, de grandes incertezas, de uma guerra e de globalização”, o que, a juntar às questões da exposição, torna muito difícil o exercício de qualquer cargo de poder.

“Tenho esperança, como muitos democratas, que a democracia possa ser mais forte. Mas ela não será mais forte se os democratas não se baterem por ela, por novas formas de a exercer”, avisa a antiga deputada e autarca.

A política e os portugueses “relevantes”

Para António Lobo Xavier, os partidos estão dominados por “gente que faça, que leve os recados, que atenda os telemóveis, que vá colar os cartazes” que sustentam uma “nomenclatura que se vai formando em todos os partidos moderados” com base em pessoas “que não são relevantes do ponto de vista social”, ao contrário de perfis de pessoas como as que, por exemplo, dirigem instituições de solidariedade social.

O comentador político diz que os partidos preferem procurar “homens de contactos” do que mulheres, num sinal de uma desigualdade que também penaliza todas as que dedicam um tempo “brutal, assustador” a tarefas domésticas.

O politólogo Pedro Magalhães argumenta que as democracias estão a sofrer com a perda de uma intermediação entre as vidas política e social.

O investigador do ICS lembra que, nas democracias mais antigas da Europa, os partidos sociais-democratas e da democracia cristã emanaram dos sindicatos, dos proprietários e de ligações à Igreja, que intermediavam a ligação entre grupos sociais de interesse e as decisões políticas.

“Com a secularização, por um lado, e a pulverização do profissional e da vida sindical, por outro, era preciso encontrar outras instâncias de intermediação organizacionais na sociedade civil, entre os cidadãos e a sua vida e a política”, apela Pedro Magalhães no programa “Da Capa à Contracapa”.