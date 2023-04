Lula no Parlamento "foi a solução possível", diz comissária dos 50 anos do 25 de Abril

Mas considera que o ministro dos Negócios Estrangeiros se antecipou e ultrapassou esse regimento da Assembleia da República, quando no Brasil, anunciou que Lula da Silva iria discursar no 25 de Abril em Portugal?

Isso pode ser uma perspetiva, mas todos nós sabemos como reagimos quando nos colocam esse tipo de questões. E, portanto, não me chocou. Não me pareceu escandaloso, nem chocante o que ocorreu.

Mas que faria sentido para si, enquanto comissário das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que uma figura como Lula da Silva discursa-se na cerimónia oficial na Assembleia da República?

Acabará por ser um âmbito muito semelhante a esse. Portanto, essa intervenção do Presidente Lula da Silva vai ocorrer imediatamente antes e, portanto, é uma questão de forma. Mas o que interessa, de facto, é que esse discurso aconteça.

Faz sentido para si que o discurso aconteça nesse dia em particular, no dia em que se comemora a Revolução de Abril?

Sem dúvida.

Este ano, as comemorações vão incidir ainda ao longo do ano sobre a memória de 1973, ano que ficou marcado por forte contestação social, por centenas de greves. De que forma o irão assinalar?

Dentro de 15 dias, no dia 1 de maio, vamos abrir duas grandes exposições, precisamente sobre os movimentos sindicais. A exposição tem como título "Unidos Venceremos" e incide, precisamente, sobre a questão da luta sindical e dos protestos durante o chamado Marcelismo, ou seja, na reta final do regime de 68 a 74, até ao 25 de Abril.

Aí conseguimos perceber que havia já uma mobilização muito grande que, por um lado, vai permitir uma ampla adesão ao 25 de Abril, mas também explicar muito do turbilhão que vai invadir as ruas, as fábricas, as escolas.

Com o 25 Abril, temos a descompressão que a rutura com o antigo regime vai representar, a restauração das liberdades fundamentais, etc. Mas temos também todo um trabalho, uma preparação, uma mobilização que existiu, sobretudo nos anos finais do Marcelismo.

Também sobre esse período, ainda este ano, no Verão, vamos assinalar um outro facto, nem sempre enfatizado que é o célebre Encontro dos Liberais, a célebre Ala Liberal que tinha deixado o Parlamento em inícios de 73, já em rutura com Marcello Caetano. Ou seja, a partir do momento em que os deputados da Ala Liberal, como Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão, perceberam que, mesmo trabalhando por dentro do regime, não iam conseguir fazer uma transição para a democracia, como eles pretendiam.

Portanto, vamos assinalar esse encontro que eles celebraram no Verão de 73, para perceber qual é o seu lugar no espectro político. Eles não se identificavam com o Partido Comunista, nem com outras forças que estavam já no terreno, nem com o regime, já se tinham afastado. E portanto, vão discutir esse seu lugar na vida política. É uma reflexão muito importante para percebemos depois o nascimento desses novos partidos depois do 25 de Abril.

E a partir de 1 de setembro, começamos a evocar e recordar o que foi toda a mobilização do Movimento dos Capitães. Porque se é verdade, e é fundamental, percebermos a luta dos trabalhadores, das oposições, mesmo dos jovens estudantes, como já o estamos a fazer através da exposição Primaveras Estudantis, é também preciso perceber que, de facto, o regime caiu às mãos do MFA e, portanto, vamos perceber a partir de um marco simbólico deste processo, que é o encontro de Alcáçovas, que se realizou em setembro de 73, como é que se vai chegar ao 25 de Abril.