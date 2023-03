Costa e Marcelo surfam “a mesma onda”, mas sem ficar com o “coração mole”

Na comitiva do Governo marcaram também presença da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-ministro, António Mendonça Mendes e ainda Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão. Entraram pelo prédio que ainda só tem um esqueleto de betão, mas que tem a conclusão prevista para o final do próximo ano.

A equipa do primeiro-ministro foi recebida de braços abertos por algumas dezenas de locais- algo que António Costa tem tido pouco nos últimos meses, onde a contestação é o pano de fundo para quase toda a sua agenda fora do gabinete-, mas o maior aplauso deu-se quando o presidente da República saiu do carro.

A diferença do palmómetro não parece ter eriçado o primeiro-ministro que prontamente se preocupou com o bem-estar físico do Chefe de Estado. "Aperte o capacete, senhor presidente", aconselhou António Costa uma vez que estavam prestes a entrar num edifício em obras. "Venha cá que eu ajudo", disse depois enquanto ajudava Marcelo Rebelo de Sousa a vestir o colete laranja fluorescente.

O centro multivalências podia ser confundido com qualquer infraestrutura, mas o presidente da República não poupou elogios: "Podia ser no centro mas não ser bonito. Está bem esgalhado", descreveu Marcelo ao olhar para a vista sobre um campo de futebol. O entusiasmo não foi o mesmo quando soube da capacidade do centro para acolher idosos: "Só vinte?", lamentou.

A meio da visita, os autarcas e responsáveis da associação pediram que se abrisse uma clareira na roda em que estava o primeiro-ministro e o presidente. Na mão traziam sacos verdes com presentes: eram bestas (símbolo do concelho de Tondela que se chegou a chamar "Besteiros" no século XIX).

O presidente agarrou na sua arma para gozar a oferenda e o primeiro-ministro disse, com boa disposição: "É melhor apontar para o ar". Os jornalistas instigaram o eventual conflito amigável: "Está a apontar para o Governo, senhor Presidente?". Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou, mas também a rir-se disse: " Atento, atento, atento", gesticulando com a arma que dispara setas na horizontal- que estava desarmada nesse momento.

A brincar se dizem as verdades, e a vigilância prometida ao Governo em tom jocoso acabaria por ser confirmada mais tarde, quando Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas no final das quatro visitas.

As despedidas foram ainda mais animadas. Acarinhados pela população, António Costa, tal como fez na semana passada no Parlamento, voltou a fazer uma distinção entre ser Presidente e primeiro-ministro, no que à receção das pessoas diz respeito: "A grande diferença entre as visitas do Governo e do Presidente, é que quando o Governo aos autarcas vão ao terreno recebem um caderno de encargos para levar para casa", ironiza o chefe do executivo.