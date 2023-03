Marcelo, a "melhor companhia" de Costa "até no avião"

Marcelo e os (não) "atropelos" a Costa

Arrumado o apelo ao voto, Costa e Marcelo lançaram-se numa já habitual sessão de selfies com a comunidade portuguesa, dividiram-se entre respostas a jornalistas do Luxemburgo e depois foi a vez dos jornalistas portugueses, que voltaram à questão da relação entre ambos. Como está?

Marcelo garante que "nunca houve nenhuma zanga pessoal" e que "quem observa a realidade política observa a espuma dos dias, a superficie das coisas e não percebe que o papel de cada um de nós é diferente ". A culpa está em quem vê de fora, não na sucessiva troca de galhardetes entre os dois protagonistas.

Então, "é nessa diferença que reside a riqueza do sistema português" diz Marcelo, porque "nem o Presidente da República é presidencialista, nem o Governo é um sistema parlamentarista que não atende à importância do voto direto dos portugueses no Presidente da República, é um equilíbrio, por isso se chama semi-presidencial".

Questionado pelos jornalistas se considera que os poderes constitucionais atribuidos ao primeiro-ministro têm sido atropelados, o Presidente da República garante que "não" e acrescenta que "nem vice versa", também não tem "pensado que a Assembleia da República ou o primeiro-ministro tenham atropelado os poderes de outros órgãos de soberania ou qualquer um de nós tenha atropelado os poderes dos tribunais".

Ninguém atropela ninguém, mesmo quando a troca de galhardetes aquece. "É este equilíbrio que é muito importante", acrescenta o chefe de Estado. "Há divergências, as divergências são naturais no sistema são naturais em democracia e não tem nada a ver com problemas pessoais", garante mais uma vez.

Marcelo volta à conversa de que conhece Costa "pessoalmente" há 40 anos, semelhante à relação que criou com "muitos alunos muito próximo, relacionamento afetivo que é maior com antigos alunos". É o caso do primeiro-ministro, que foi aluno do Presidente na Faculdade de Direito de Lisboa.

Questionado ainda se acha que vai ter de lidar com outro primeiro-ministro antes de acabar o mandato presidencial em 2026, Marcelo chuta para canto e responde algo equívoco: "sei lá, é tão jovem, com futuro político, eu é que tenho a idade que tenho e estou no fim do segundo mandato, o que tinha a fazer em termos de concorrer a eleições está feito".

À margem do encontro com a comunidade portuguesa, também António Costa falou com os jornalistas. Confrontado sobre o estado da relação com o Presidente da República, o líder do executivo responde lacónico: "as relações entre mim e o Presidente da República foram sempre amigáveis e as amizades têm esta coisa, a cada dia são mais fortes".

Questionado como é que foi a viagem em conjunto da República Dominicana para Madrid e depois daí para o Luxemburgo, Costa respondeu divertido que "o Presidente da República é, seguramente, uma das melhores companhias que se pode ter, até de avião".

Esta semana será feita uma nova prova de algodão à relação entre os dois protagonistas, primeiro no Conselho de Estado, na quarta-feira, com a presença da co issária europeia Elisa Ferreira e depois na sexta feira. Será o dia em que Marcelo vai ao terreno com Costa visitar projetos do Programa de Recuperação e Resiliência, um dia a seguir à aprovação final do programa da Habitação.