Cavaco chefe de fação? “Não, mas aprendeu alguma coisa com Mário Soares”, diz Paulo Rangel

O vice-presidente do PSD diz que Cavaco criticou algumas das opções do atual Governo na área da habitação, mas até elogiou as câmaras socialistas que implementaram o PER quando era primeiro-ministro. “Não vejo nenhuma partidarite. O Governo e o PS é que está com tiques autoritários (…) O que seria estranho é que houvesse um coro de elogios a um partido e, depois, ninguém pudesse dizer nada”, defende.

No sábado, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, e a presidente da Câmara de Matosinhos e também líder da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, abandonaram a sala enquanto Cavaco arrasava o programa “Mais Habitação” lançado recentemente pelo Governo socialista.

Ricardo Leão garantiu que o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, lhe pediu desculpas após o discurso de Cavaco Silva pautado por críticas ferozes ao Governo.

“Habituem-se”, diz Mira Amaral

Já Luís Mira Amaral, ministro em dois governos liderados por Cavaco Silva, não entende as vozes que se levantam contra Cavaco e estabelece novamente uma comparação com o fundador do PS.

“Lembro-lhe que Mário Soares, como Presidente da República, foi um autêntico líder da oposição ao Governo de Cavaco Silva e, depois, após deixar a Presidência, criticou muitas vezes violentamente, os governos Passos Coelho”, recorda.