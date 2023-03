Autarca de Loures diz que Moedas lhe pediu desculpa depois do discurso de Cavaco

“Se eu for convidado para uma sessão do PSD, decido se vou ou não. Se tomar a decisão de ir, tenho de aceitar a crítica e tenho de lá estar. Mas fui ali enquanto presidente da Câmara de Loures convidado pelo presidente da Câmara de Lisboa para uma iniciativa da autarquia. Aquilo transformou-se numa atividade partidária do PSD. Aceito as críticas, mas depende do local e do tipo de evento”, explica.

“Achei que estava ali um bocadinho a mais”, rematou.

A Renascença contactou a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, que fez saber que, para já, não deseja comentar o que se passou na comemoração dos 30 anos do PER.

Ainda no sábado, o PS reagiu as críticas de Cavaco Silva através do secretário-geral adjunto do PS, João Torres, que acusou Cavaco Silva de estar desatento às medidas de habitação do Governo e de continuar a usar um "espírito destrutivo" relativamente ao executivo.