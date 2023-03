​“Não entrei nisto aos 40 anos para me aventurar”. Nova Direita quer impor-se entre PSD e Chega

Ossanda Liber nasceu em Angola, mas apaixonou-se por Portugal. Pelo meio viveu em França. Tem as três nacionalidades e 45 anos. Diz ter sucesso com as suas empresas e quer replicar a fórmula para a política. Depois de ter sido vice-presidente do partido Aliança e de concorrer às autárquicas em Lisboa, divorciou-se.

Fundou o Movimento Nova Direita, que entregou esta semana as assinaturas necessárias ao Tribunal Constitucional para se formalizar enquanto partido político. Agora tem de o fazer crescer.

É contra a taxa única de 15% no IRS, a favor de um sistema “híbrido” na saúde, e não esconde a necessidade de “controlar a imigração”. Numa entrevista à Renascença, sentada num banco do jardim que é ensombrado pela Assembleia da República, admite que quer entrar para lá em 2026 - ou antes, se o calendário se impuser.

Insatisfeita com o PSD e Chega, porque nem vê a Iniciativa Liberal como concorrência à direita, acredita que há espaço para um novo partido no hemiciclo.

Já disse anteriormente que está à direita do PSD e à esquerda do Chega? Há espaço neste espectro político para tantas direitas?

Eu considero que não há tantas direitas. Há, neste momento, dois partidos de direita na Assembleia da República. Fazem o trabalho que fazem, mas não conseguem convencer os portugueses, ou seja, não dão confiança aos portugueses e daí nós sentimos a necessidade de participar.

Nós consideramos enquanto cidadãos que não devemos olhar passivamente para o que se está a passar na política portuguesa, que é decadência total e de certa forma a descredibilização do sistema político. Certamente há espaço para uma direita de ação. Uma direita que não se limita aos ao soundbites e às manchetes de jornal.

Uma direita que vai ao encontro daquilo que são as necessidades e as preocupações dos portugueses, que têm ideias e uma visão para Portugal, que pretende desenhar uma estratégia para Portugal, para a curto, médio e longo prazo. É preciso prever também o futuro de Portugal e, de certa forma, devolver à direita a confiança que que teve do eleitorado no passado.

E essa direita não é representada, por exemplo, pelo aparecimento do Chega?

O Chega é um partido que faz o trabalho que faz. Há portugueses que se reveem na política do Chega, na forma de fazer política do Chega, mas há muitos que não se reveem.

Há pessoas que ainda têm medo, fundamentado ou não. Pessoas que sentem que a forma de expressar, do seu estilo político não é aquele com que as pessoas se sintam confortáveis. E, hoje em dia, as pessoas para se deslocar para votar têm de se sentir confortáveis com o seu voto. Eventualmente não encontram no Chega a tranquilidade, a serenidade, mas sobretudo as ideias necessárias para fazer mudar a sua vida.

Eventualmente, o Chega não tem cumprido com esse papel, porque de outra forma, dadas as circunstâncias em que se encontra o Partido Socialista, não haveria sequer nenhuma hesitação sobre qual seria a alternativa à direita.

Neste momento, claramente não estão ainda preenchidas todas as condições para que a direita seja alternativa. Nós queremos contribuir para isso.

Há um tratamento hostil a quem empreende, que não deve continuar. O nosso compromisso social coletivo é, de facto, apelar à solidariedade de quem se esforça, quem tem a oportunidade e de quem ganha mais, para com os outros. Esta direita social é precisamente aquela que está a faltar

Como é que vocês se distinguem, por exemplo, de um partido que também tem agora uma nova força como a Iniciativa Liberal?

Iniciativa Liberal não é um partido de direita. Eles próprios e não se reveem na direita e eu percebo porquê. É um partido que defende imensos valores de esquerda, que, no limite, o que tem em comum com a direita é uma certa vertente económica. Nem chega a ser sequer todos aqueles valores na economia comuns com a direita.

Há, de facto, propostas comuns com a direita, mas isso não basta, não é? As pessoas não vão votar só na economia, elas vão votar também naquilo que elas são, na sua identidade, na sua tradição, na defesa do sua segurança. Elas pretendem que quem vier governar garanta a sua segurança, a segurança dos seus filhos, que garanta uma série de pretensões sociais que as pessoas têm e que a Iniciativa Liberal não oferece.

Portanto eu tiro da equação a IL, porque de facto não é, nem quer ser um partido de direita. Portanto só temos dois partidos de direita na Assembleia da República. Sendo que o PSD, com todo o respeito que lhe é devido, é um partido que tem neste momento uma grande crise de identidade, que precisa efetivamente a quem é que se dirige e o que é que propõem aos portugueses.

Tem uma elasticidade tão grande que está mais à esquerda dos socialistas, às vezes, e tão de repente está à direita do Chega em algumas matérias. Por isso, é no meio deste caos, desta descaracterização da direita, que os eleitores se encontram órfãos.

Há pouco falava em pontos comuns, do ponto de vista económico, com a Iniciativa Liberal. Concordam, por exemplo, com a taxa única de 15% de IRS?

Honestamente, não. Isto somos nós que não acreditamos, não quer dizer que estejamos certos. A Iniciativa Liberal tem de facto trabalhado imenso na questão dos impostos, mas não basta, não chega para ser governo. Eventualmente, fazes um bom trabalho em elucidar o socialismo e de demonstrar uma visão económica socialista que claramente não funciona. Mas isso só não basta.

Eu não sou apologista de dificultar a vida aos imigrantes. Eu sou apologista de ter políticas de imigração

Consideram que a carga fiscal em Portugal é demasiado elevada. Defende uma redução, mas não uma taxa única?

Sim, eu acredito na proporcionalidade. Consideramos, efetivamente que é normal que quem ganhe mais, pague mais. O que não achamos é que as pessoas devam ser castigadas por por ganhar mais. Isto é diferente.

Há um tratamento hostil que se dá a quem empreende, que não deve continuar. O nosso compromisso social coletivo é, de facto, apelar à solidariedade de quem se esforça, quem tem a oportunidade e de quem ganha mais, para com os outros. Esta direita social é precisamente aquela que está a faltar.

O facto de nós incentivarmos o empreendedorismo, a iniciativa privada não implica que nós não tenhamos que pensar nas outras pessoas, naquelas que não tiveram as mesmas oportunidades, naquelas que estão em situação de fragilidade, às vezes temporária, às vezes permanente.

Não basta pôr tudo por igual. Isso não é verdade, ao contrário do que a esquerda diz. Nós não temos todos as mesmas oportunidades, por isso é preciso trabalhar para que tenhamos por um lado, por outro, é preciso sim que haja solidariedade social e, nesse nesse sentido, não estamos de acordo com a taxa única.

Definem-se, como já aqui disse, como uma direita social. O que é que defendem, por exemplo, para resolver o problema das urgências que encerrando sucessivamente semana após semana. O que é que defende o Movimento Nova Direita? Uma articulação entre público e privado?

Sim, nós apoiamos a criação de um sistema híbrido. (…) Isto mudava tudo. Aliás, hoje, por força da ineficiência do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas estão a recorrer ao privado de qualquer das maneiras.

Eu confesso que eu tenho tido a possibilidade de recorrer aos privados, mas até o privado já deixou de ser o que era, precisamente, porque todas as outras pessoas que não recorriam ao privado, neste momento, estão a recorrer porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona. Estamos em negação ao achar que o Estado é capaz e tem a capacidade para suprir isso.