Temido candidata a Lisboa? "Quer ver se tem máquina e depois logo se vê"

E Duarte Cordeiro?

O nome de Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, antigo vice-presidente da câmara e líder da influente Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL ) surge sempre como um nome forte para lançar numa candidatura à autarquia da capital.

À Renascença, um dirigente do PS de Lisboa não coloca de parte que Duarte Cordeiro "quer a câmara", mas com Temido a atravessar-se no caminho deixando cair que "pode acontecer" uma eventual candidatura a Lisboa, aí o ministro "ou se chega à frente" ou o problema fica criado.

"Internamente, entre os dois, ganha o Duarte", garante a mesma fonte socialista. Resta saber como funciona a máquina socialista e "como Costa se vai mexer". É, entretanto, garantido à Renascença por um elemento próximo do líder da FAUL que Duarte Cordeiro ficará "sempre bem se a escolha for a Marta".

Há, entretanto, dirigentes do PS de Lisboa que não colocam de parte outra hipótese: candidatar Duarte Cordeiro à presidência da câmara e Marta Temido à Assembleia Municipal. "Até pode ser", admite um membro da concelhia.

Tudo isto é envolto em muitos 'ses'. A mesma fonte levanta a questão se o ministro do Ambiente "quer sair do Governo antes do fim da legislatura? É interessante?". E mais uma vez surge a tese de que "é muito cedo para lançar candidatos e é pôr candidatos em lume brando durante muito tempo". Mas admite-se que "pode ser uma boa opção".

"Já temos uma pessoa para ir para o terreno"

O trabalho da concelhia é agora preparar o PS de Lisboa para as autárquicas. Esse é o objetivo número um. E fazer de Temido a sombra de Carlos Moedas. À Renascença é dito por um membro do PS na autarquia de Lisboa que é preciso fazer uma "oposição construtiva" ao presidente da câmara e o partido encontrou quem o faça.

"Já temos uma pessoa para ir para o terreno", desabafa o mesmo socialista, que aponta a Temido uma "visão muito positiva da política" e "está com o espírito certo".

Na sessão de esclarecimento desta quinta-feira à noite no Altis em que se discutiu o programa "Mais Habitação", Marta Temido já definiu esta como uma das suas áreas prioritárias e lançou mesmo recados ao PS para que não se "deixe entrincheirar" na discussão deste tema.

Há outras áreas que Temido quer discutir em Lisboa. As migrações e a melhor integração de imigrantes na cidade, melhorar as condições de habitação de quem chega do estrangeiro, por exemplo. A mesma fonte socialista fala mesmo em "novos tempos na oposição, mas sempre construtiva", aproveitando o 'slogan' com que Moedas conquistou a câmara em 2021.

Para já, os socialistas vêem Temido "muito cautelosa" a "querer perceber como é ser presidente da concelhia, quer fazer um projeto sólido, mas não quer saltar etapas, quer ver se tem máquina e depois logo se vê", resume um dirigente do PS de Lisboa.