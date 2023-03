Mortágua "complica" diálogo com PS. PCP descreve "relações bem mais distendidas" com Bloco

"Fecha demasiado a porta". É assim que um dirigente do PS resume a entrevista de Mariana Mortágua ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, onde a candidata à liderança do Bloco de Esquerda condicionou o diálogo com os socialistas: "é sempre possível", mas depende do projeto político. E o da maioria absoluta não serve para os bloquistas.

À Renascença, o mesmo dirigente socialista diz que viu na entrevista uma Mariana Mortágua "muito agressiva" e com um "endurecimento da linguagem" que, de resto, é considerado "próprio dela".

O chove não molha de Mortágua, com a tese de um diálogo "sempre possível" com o PS, mas com um enorme "mas", é lamentado pelos socialistas conotados com a ala mais à esquerda do partido.

"Para quem se preocupa e para os que acham que precisamos do BE, isto deixa-nos órfãos da geringonça, que em vez de duas pernas [BE e PCP] fica só com uma", assume um dirigente nacional.

Se é "o tempo político que inviabiliza o diálogo, isto deixa qualquer um dos socialistas de fora", quer seja agora o líder do PS António Costa, quer seja, eventualmente, no futuro, Pedro Nuno Santos. Fica fora "do nosso alcance a capacidade de construir diálogo", conclui o mesmo dirigente.

Aliás, é feito o paralelo entre a posição de Mariana Mortágua e a do líder do PCP, vistas como diametralmente opostas no que diz respeito à relação com o PS.

Este dirigente nacional socialista refere que a bloquista "é diferente do Paulo Raimundo, sobre quem é difícil ouvir algumas coisas que diz sobre a guerra, por exemplo, mas ele diz que estão sempre disponíveis para o diálogo e aproximou-se do PS dois ou três meses depois" de ser eleito secretário-geral do PCP. E isso é visto com "uma pena" pelos socialistas que veem Mortágua "como uma das figuras da geringonça".