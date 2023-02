Promovida a ministra da Habitação para manter equilíbrios no Governo? "Isso é menorizar o meu papel"

Em janeiro, em Coimbra, António Costa, como secretário-geral do PS, numa comissão nacional, deu-lhe a si três meses para ter novos instrumentos e dar execução à política de habitação. Esses instrumentos surgiram ainda mais cedo do que esses três meses. Sente-se pressionada a mostrar trabalho ao primeiro-ministro?

A minha maior pressão, onde eu me sinto pressionada, é pelas pessoas que todos os dias têm dificuldade em encontrar habitação a preços compatíveis com os seus rendimentos. Essa é a pressão do meu trabalho, que já existe desde o dia em que iniciei funções como secretária de estado da habitação. Essa é a maior pressão que tenho para o meu trabalho. Quando digo que é a minha maior pressão, é também a pressão que temos enquanto Governo. Apresentamos este pacote legislativo no momento em que achamos que tínhamos condições para o apresentar. Essa pressão é coletiva pela urgência da resposta. Mas sinto essa pressão. Não é de mostrar trabalho, porque se não estamos a menorizar a pressão que é colocada, mas sobretudo aquilo que dizemos.

Não viu um desafio do primeiro-ministro?

É um desafio, claro que sim. Mas é um desafio importante que nós, colectivamente, não apenas o assumimos, como já apresentamos aqui uma primeira proposta. Se o prazo foi de três meses, se foi um mês e meio, se foi uma pressão que foi colocada para mostrar trabalho, é importante colocar isto no sítio onde deve ser colocado, seja pelo que o primeiro-ministro disse, seja pelo que eu disse.

Aquilo que nós temos de mostrar é resultados naquilo que é uma preocupação coletiva e uma urgência nacional, que é garantir o direito à habitação. Esse sim deve ser o nosso foco, a nossa pressão no trabalho que fazemos e a nossa responsabilidade. Foi com essa base que fizemos este trabalho.

É muito próxima de Pedro Nuno Santos, é sabido que tem pretensões políticas a ser candidato a líder do partido. Isto coloca mais pressão sobre Marina Gonçalves em relação a outros ministros? Tendo em conta todo o histórico de relações do primeiro-ministro com Pedro Nuno Santos?

O meu foco, neste momento, é o trabalho que estamos a fazer e este pacote de medidas tão grande. Estamos nestas funções, neste caso como ministra da Habitação, para cumprir aquele que é um desígnio e uma responsabilidade enquanto Governo para com as pessoas. Não devíamos desviar o foco e achar que dentro do Governo e dentro do trabalho há sequer outras questões que estejam em cima da mesa.

Nem fazemos serviço nenhum em termos aqui a ponderar se há maior ou menor pressão no nosso trabalho. Somos um Governo, somos um coletivo, trabalhamos todos para o mesmo fim e neste caso é um bom exemplo em como o trabalho de equipa foi feito para apresentar este pacote de medidas.