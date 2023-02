Governo inclui Igreja nas regras do arrendamento coercivo. "Dever de utilização do património não tem exceções"

Não existe uma injustiça, por exemplo, em relação a proprietários de alojamento local que transfiram as casas para o arrendamento habitacional, que terão direito a isenções fiscais independentemente da renda que pratiquem?

Há uma grande diferença. Estamos a falar de uma habitação que tinha uma rentabilidade que era zero e que passará a ter a rentabilidade da renda. Não vamos aumentar a carga fiscal, vamos rentabilizar as casas e a renda é do proprietário. Verdadeiramente, o proprietário tem um ganho. O caso do alojamento local tem de ser visto no conjunto daquilo que estamos a propor para o sector. Estamos a criar um incentivo para que quem hoje tem alojamento local passe para o arrendamento tradicional.

As Misericórdias serão contempladas pelo arrendamento coercivo? E os imóveis devolutos da Igreja Católica ficam excecionados?

Mais do que o instrumento em si, diria que todos temos a obrigação, desde o Estado, até ao terceiro setor, até à Igreja, até aos proprietários privados, todos temos a obrigação de dar uso ao nosso património. Estamos a falar de património pronto a utilizar. Os imóveis devolutos já hoje têm um mecanismo que está previsto no regime jurídico de urbanização e edificação, já está previsto o modelo para as obras de conservação. Ele existe em termos gerais. O Estado tem também a obrigação de colocar o seu património ao serviço das pessoas. Aquele que está pronto a utilizar está a ser utilizado para o arrendamento, aquele que está a precisar de obras, com tantas décadas em que não fizemos nada pelo nosso património, está num processo de reabilitação. Este é um dever geral, não tem exceções o dever de utilização do património. É um dever aplicado a todos.

Também à Igreja Católica?

A todos.

Quantos imóveis do Estado estão disponíveis para ser destinados à habitação?

Não estamos a fazer uma coisa nova nos imóveis do Estado. Desde 2018, olhando para quando as leis começaram a entrar em vigor, que estamos a fazer este trabalho de inventariação do património do Estado. Não estamos a começar agora. Temos património do Estado pelo país todo. Fizemos uma primeira inventariação do património e identificámos o património para fazer essa intervenção. Temos um inventário do património com aptidão habitacional que está no IHRU e que já permitiu, definindo-se prioridades, numa primeira fase avançar com algumas reabilitações que são mais céleres, sobretudo fogos dispersos que são do Estado e que podem ser reabilitados e colocados ao serviço das famílias. Já temos pequenas obras concluídas, já temos obra no terreno que é património do Estado. Este é um trabalho contínuo. Não é um trabalho que começa hoje.

Este diploma vem é permitir uma segunda coisa. Assumindo a responsabilidade do Estado e assumindo a prioridade que definimos neste primeiro momento e que não muda, de reabilitação do parque público, de reforço do parque público, com base também no património do Estado, que é nosso dever colocar e rentabilizar o património do Estado também e sim, nós temos de dar o exemplo, o que fazemos aqui é pegar em parte desse património, sabendo que para termos uma resposta mais célere precisamos de ser parceiros e encontrar parceiros, pegar nesse património e poder ter para além dos municípios, que hoje já são parceiros nas suas estratégias locais de habitação, que já utilizam esse património para responder a muitas das necessidades, encontrar dois parceiros adicionais: um é o terceiro sector, as cooperativas, poderem também ser parceiros, esse trabalho aliás já foi começando ao longo dos últimos dois anos e reforçamo-lo aqui com a linha de financiamento e com um conjunto de medidas fiscais, de incentivos, para permitir uma maior eficácia nesta disponibilização de terrenos.

Fazemo-lo, também, com os promotores privados. Esta é uma grande reivindicação do sector que consideramos que é importante sermos parte na sua concretização, que é olhar para o património do Estado, perceber como podemos de forma mais eficaz e mais célere avançar com a reabilitação e ter as cooperativas e os promotores privados como parceiros na sua concretização neste pacote abrangente de medidas, com cedência de terrenos públicos para arrendamento acessível, ter um regime fiscal mais atrativo e uma linha de financiamento também mais atrativa.

Quais são os motivos socialmente atendíveis que podem justificar o não pagamento de rendas?

Estamos a falar de situações como uma quebra de rendimento, uma situação de desemprego, uma situação de quebra de rendimentos decorrente de despesas adicionais de saúde ou educação, uma situação de divórcio em que há uma quebra de rendimentos. São hoje as situações que a Segurança Social já acautela. Tudo o que estou a dizer são situações atendíveis para os apoios da Segurança Social e que já hoje no âmbito do Balcão Nacional de Arrendamento existe no caso de diferimento no momento do despejo. Isto já existe.

Estas situações socialmente atendíveis já existem para essa avaliação. O que estamos a fazer é alargar o regime mas, sobretudo, a tentar ser mais eficazes na resposta que queremos dar para estas situações. Queremos mesmo garantir que o senhorio tem a segurança no arrendamento, mas também que a família que não pagou a renda por uma situação deste género pode ter uma solução mais rápida naquele que é o papel e responsabilidade do Estado.

O apoio extraordinário ao pagamento das rendas destina-se a famílias com uma taxa de esforço superior a 35%, com rendimentos até ao sexto escalão de IRS, contratos de arrendamento celebrados até Dezembro de 2022 e rendas dentro dos limites máximos previstos no Porta 65. Isto limita bastante o potencial universo de beneficiários. Quantas famílias poderão vir a beneficiar deste apoio?

Este apoio é para o arrendamento que já hoje existe, o que explica o porquê de termos uma data [Dezembro de 2022] definida. Relativamente ao sexto escalão de IRS, o grosso da taxa de esforço superior a 35% está nestes escalões. Portanto, a opção teve a ver com a realidade que observamos na comparação entre o rendimento das famílias e as rendas que são cobradas. Quanto aos limites de renda, é importante enquadrar este apoio nos instrumentos que temos. O Porta 65 tem estes limites de renda por tipologia e consideramos importante ter essa base. Dando um exemplo para clarificar: uma família com quatro pessoas pode ter uma renda até ao limite que está definido para um T4, ainda que viva num T3.

Mas sabemos a quantas famílias é que este apoio poderá chegar?

Sem fazer este enquadramento da tipologia, ou seja, olhando só para rendimento e rendas, são à volta de 100 mil famílias, mas este número tem de ser enquadrado neste critério, que implicará uma análise mais fina dos dados, que ainda não temos.

Como é que o Estado vai fiscalizar tudo isto? Esta máquina vai ser pesada, como é que vai funcionar? Com comissões que venham a ser criadas? Com o IHRU?

O IHRU é a entidade do ponto de vista do Estado central que tem esta responsabilidade maior na atribuição de apoios, na gestão de arrendamentos. O IHRU continuará a ter este foco. É importante criarmos uma escala maior na concretização dos programas. As autarquias são um grande parceiro na concretização do que já estamos a fazer e que continuaremos a fazer, essa ligação continuará sempre a ser promovida.

Os presidentes das duas maiores autarquias do país já vieram criticar muito estas propostas. Acha que vai conseguir convencer estes parceiros?

Não tem a ver com convencer. Podemos discordar da forma como chegamos ao objetivo, mas o objetivo é um que todos partilhamos. Aquilo que fizemos na discussão e na concretização deste pacote legislativo foi perceber as propostas que estavam em cima da mesa, a forma de as tornar eficazes e que parceiros podemos ter na sua concretização. Podemos depois discordar do modelo. Mas não tenho dúvidas de que depois de ele estar em lei, todos o concretizaremos dentro daquilo que são as obrigações, os deveres e as parceriais que devemos ter.

Certamente que quando construímos o 1º Direito há autarquias que fariam de forma diferente, e não é por isso que não temos a totalidade das autarquias a trabalhar connosco no 1º Direito. Estamos na fase em que estamos a discutir o diploma, estão a apresentar alternativas. Por isso é que abrimos uma discussão pública, para que se possa dizer que modelos alternativos ou que propostas se faz. No final, o modelo que vier a ser definido, e aquele que consideramos viável é aquele que temos, sem prejuízo desta discussão pública, certamente será aplicado e mais do aplicado será parte desta parceria e esta articulação.

Não acha que as autarquias vão ser um grão na engrenagem?

Nunca foram e tenho a certeza que continuarão a não ser. As autarquias têm toda a legitimidade de criar as suas propostas e têm programas próprias, mas foram sempre e continuarão a ser parceiros nas políticas nacionais. Não tenho muitas dúvidas disso porque no fundo os autarcas querem o mesmo que nós, é garantir que os seus munícipes têm habitação digna no final. Relativamente aos parceiros, referi muito o IHRU, mas para além desse há muitos parceiros: a Segurança Social é também parte desta solução, a Estamo é parte da solução no programa arrendar para subarrendar. Tem de haver uma articulação entre as várias entidades do Estado e tem de haver da nossa parte também esta necessidade de criar programas o menos burocráticos e mais céleres possível, porque estas medidas têm verdadeiramente de ser eficazes. Estamos no momento de discutir as linhas da medida e aquilo que vamos incorporar no diploma, mas aquilo que nos deve preocupar é sermos eficazes no objetivo.