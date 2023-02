Carlos Moedas. Imigrantes em Portugal só “se tiverem contrato de trabalho”

Veja também:

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, desafia o Governo a recuperar os contingentes de imigrantes e critica a criação do visto que permite a entrada de estrangeiros no país durante seis meses para procurarem trabalho.

Depois do incêndio de sábado no bairro da Mouraria, que vitimou duas pessoas, Carlos Moedas considera que há um problema de sobrelotação naquela zona da cidade que está relacionado com a política de imigração. O país "precisa de imigrantes", mas é preciso prevenir as degradantes condições em que muitos vivem no eixo da Avenida Almirante Reis.



Em entrevista ao programa "Hora da Verdade" da Renascença e do jornal Público, Carlos Moedas desafia o Governo a aprovar a isenção de pagamento do IMT no Conselho de Ministros da próxima semana que será dedicado à Habitação. O autarca de Lisboa diz ainda que não detetou qualquer ilegalidade relativa a mandatos anteriores na câmara e que não enviou "nada" ao Ministério Público. O que a câmara tem feito é "internamente olhar para os processos".

Na madrugada de domingo houve mais um incêndio no eixo da Avenida Almirante Reis, zona onde vivem muitos imigrantes em condições de extrema precariedade. Quantas situações semelhantes tem a Câmara Municipal de Lisboa (CML) sinalizadas e o que é que tem feito para salvaguardar a segurança destas pessoas?

Mais ou menos da Praça do Chile para baixo até ao Martim Moniz temos um problema gravíssimo de sobrelotação. É um problema que acontece também noutras cidades. Mas isso tem a ver com políticas de imigração. Temos uma lei de estrangeiros com mais de dez anos que previa, no seu tempo, que o próprio Estado olhasse todos os anos e visse qual era o contingente de pessoas que precisávamos.

Os refugiados devem ser sempre acolhidos. Para migrantes económicos, os países têm que ter políticas de imigração. Portugal precisa de imigrantes. Estamos a diminuir a população. Precisamos de mais pessoas, mas para isso temos que estabelecer contingentes daquilo que precisamos e essas pessoas têm que chegar com dignidade.

Está a falar de quotas?

De contingentes. Quantas pessoas é que precisamos na agricultura, na indústria, nos serviços? Isso deveria ser publicado todos os anos e nunca foi feito. Depois de publicar esses contingentes, as pessoas vêm para Portugal se tiverem um contrato de trabalho. Temos neste momento as pessoas a chegarem a Portugal sem promessa de trabalho. Aliás, há um novo visto que não faz sentido nenhum, que é um visto para as pessoas chegarem e procurarem trabalho.

Isso abre um debate complicado, sobre quotas de imigração, muito apetecível para um lado do Parlamento.

É pena, porque não devíamos politizar este tema, porque estes contingentes existem na Alemanha, na Suécia, no Canadá. Carlos Moedas, político, acredita que precisamos de mais pessoas em Portugal. Agora, temos de dar dignidade a essas pessoas. Não podem vir para Portugal sem terem condições nenhumas. As pessoas não podem vir para o nosso país sem terem um trabalho.

Temos pessoas que têm um arrendamento de uma casa e depois subarrendam a casa a 20 ou 30 pessoas. Isto é escandaloso. Este trabalho é feito com o Governo - eu estou a falar no Governo nesse sentido - e também com as juntas de freguesia porque são elas que dão os atestados de residência. Quando uma junta verifica que uma casa tem cinco ou seis atestados de residência alguma coisa está mal.

A câmara não pode intervir nesse processo?

A câmara não pode entrar na propriedade privada, a não ser que haja uma denúncia. Alguém pode fazer essa denúncia. Quando temos denúncias atuamos.

Está a falar deste problema com o Governo? Já houve algum tipo de abertura da parte do ministro José Luís Carneiro?

Estamos a falar sobre vários temas. Isso é uma questão política. Eu não falei deste tema, estou aqui apenas a diagnosticar a situação e estou a dizer o que, como político, penso que está mal. Não podemos ter, como nenhum país tem, uma política em que as pessoas chegam e depois estão nesta precariedade.

Não podemos ter uma política em que recebemos as pessoas e depois elas estão ao abandono. Temos de ter uma política que acompanhe os imigrantes. Agora não podemos ter uma política em que qualquer pessoa entra no país sem ter qualquer vínculo. O meu discurso é totalmente a favor de imigração, no sentido de essa imigração ser um valor acrescentado para o país.

"Estamos a fazer o maior investimento em habitação da cidade de Lisboa desde há décadas"

Além das questões que mencionou, a sobrelotação das casas leva-nos ao tema habitação. Por diversas ocasiões ouvimos a vereadora da Habitação, Filipa Roseta, dizer que o modelo escolhido pelo anterior executivo para envolver os privados na construção de habitação pública não funcionou. Que modelo é que o seu executivo propõe para haver mais habitação pública?

Estamos a fazer o maior investimento em habitação da cidade de Lisboa desde há décadas. É uma solução multifacetada, de construirmos habitação e aí temos uma ajuda europeia única, de quase 400 milhões de euros para habitação em Lisboa até 2026. Há mil casas em construção, graças ao dinheiro europeu. Depois temos dois mil fogos vazios nos bairros municipais. Neste momento conseguimos investir 40 milhões nos bairros municipais para requalificar estes fogos. E estamos a atribuí-los. Neste momento estamos a fazer 800 para poderem ser entregues.

Lançámos uma cooperativa no Lumiar. Queremos ter cinco cooperativas. É uma medida muito à esquerda olhar para um terreno e oferecer esse terreno para as pessoas poderem construir. Fica mais barato porque não pagam o terreno. No ano passado, ajudamos 1.259 famílias, entre apoio à renda e atribuição de casas, que foi o mais alto desde há dez anos. É uma luta que é sempre difícil porque nunca será suficiente, mas estamos a fazer mais e vamos continuar.