Altar da JMJ é caro? Governo abriu "concurso para casas de banho, ecrãs e iluminação por 8 milhões"

Está fora de hipótese prescindir desse palco?

O que temos falado é conseguir reduzir ao máximo os custos desse palco. É uma opinião conjunta que deveríamos manter também esse palco, até para que as pessoas possam movimentar, não fiquem sempre no mesmo sítio. Tudo isto também tem aqui toda uma parte de mobilidade, segurança na cidade que é importante e, portanto, não pode ser visto apenas como o querer ou não querer um palco. Temos que ver como é que as pessoas vão movimentar, de onde é que vêm, para onde é que vão.

Será uma estrutura para acolher quantas pessoas?

Podem ter um milhão e um milhão e meio de pessoas na cidade nessa área. No Parque Eduardo VII, estamos a falar à volta de 700 mil pessoas. Estamos a falar de números que nunca foram vistos em Lisboa.

Lembram-se que no início disseram ‘Carlos Moedas não quer pagar’. Houve uma série de discussões. Aquilo que eu queria era saber o que é que é responsabilidade da Câmara Municipal E fui o primeiro a querer escrever este memorando com o Governo, que era um memorando em que cada um sabia exactamente aquilo que fazia.

Neste momento, depois de termos feito esse memorando, nós sabemos exactamente qual é a responsabilidade da Câmara Municipal. Na câmara municipla somos nos que fazemos. Não aceitamos nenhuma interferência do Governo nem de outras partes, como é óbvio. E isso vamos fazê lo em conjunção com a Igreja.

Tem havido alguma tensão com o coordenador do grupo de projecto e o representante do Governo, José Sá Fernandes. Disse Carlos Moedas que o coordenador sou eu. Vou coordenar diretamente tudo aquilo que será feito a partir de agora. Isso quer dizer exatamente o quê? Que José Sá Fernandes pode ir à vida dele, que o grupo de projecto já não é necessário e que pode até demitir-se?

Aquilo que eu disse era tudo o que é responsabilidade da Câmara Municipal e fui eu que o defini logo no início, com as reuniões que tive na altura com a senhora ministra Ana Catarina Mendes, que foi de decidir o que é que era o papel da Câmara Municipal. Nesse papel da câmara municipal mando eu com o meu vice-presidente. É essa a nossa responsabilidade.

Mas há responsabilidades que são transversais e que se cruzam com a do coordenador do grupo de projeto, como a segurança.

Há responsabilidades do Estado, que indicará e fará com quem quer. Eu trabalho diretamente com os ministros, com a senhora ministra Ana Catarina Mendes, com o senhor ministro Luís Carneiro, com quem temos uma excelente relação.

Eu tenho uma equipa e eles têm outra equipa. A equipa deles é quem eles quiserem. Não sou eu que me meto na escolha das equipas deles.

Quando tiver de tratar de alguma coisa vai tratar diretamente com a ministra Ana Catarina Mendes ou com o ministro José Luís Carneiro?

Como assim sempre fiz. É realmente a responsabilidade do Governo e, portanto, essa responsabilidade é feita pelos que aqueles que representam o Governo, não por aqueles que ajudam ou que são os funcionários do governo. Não sou eu que tenho de ter essa relação, que não foi mais com Sá Fernandes.