Costa: Um novo quadro de execução do PRR teria sido “bom-senso”

António Costa tomou nota dos avisos de Marcelo Rebelo de Sousa: a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma prioridade, um fator decisivo para o sucesso (e continuidade) da legislatura (e do país). O primeiro-ministro, esta quarta-feira, de visita ao distrito de Castelo Branco, no âmbito da iniciativa “Governo Mais Próximo”, não se cansou de repetir a mesma ideia.

Após dias turbulentos, com uma série de casos que abalaram o Governo, o primeiro-ministro quis dar um tom diferente ao dia que antecipa um Conselho de Ministros descentralizado, retomando uma iniciativa interrompida desde a chegada da pandemia da Covid-19 a Portugal, em março de 2020.

Costa fez questão de não falar sobre temas nacionais. Mas quanto ao PRR teve muito a dizer. É preciso executar – e bem, pois há consequências se isso não acontecer. O calendário, contudo, podia ser melhor, mais folgado, lembrou.

O primeiro-ministro começou o dia com uma visita à fábrica da Dielmar, em Alcains, empresa que esteve para fechar portas em 2021 – mas que, devido à intervenção do Governo, em particular do ministro Pedro Siza Vieira, apoios do Estado, e entrada em cena de novos donos, foi salva.

De seguida, Costa rumou à Covilhã, para inaugurar uma residência universitária. Aí, lembrou que a verba alocada no PRR para a construção de alojamento para estudantes de 375 milhões de euros teve de ser reforçada, em 72 milhões de euros por via do Orçamento de Estado para 2023, devido à inflação gerada pela guerra na Ucrânia.

Para Costa, o prazo de execução do PRR até ao final de 2026, como acordado inicialmente, devia ter sido alterado, por causa da guerra.

“A opção poderia ter sido e talvez o bom-senso o tivesse recomendado estabelecer um novo quadro de execução do PRR, não necessariamente a terminar às 24 horas do dia 31 de dezembro de 2026, aguardar um pouco para ver se os mercados se normalizavam. Não foi essa opção da União Europeia. Portanto, a solução tem de ser não baixar os braços. É mais exigente do ponto de vista financeiro? Sim, vai ser. Mas não podemos desistir”, afirmou.