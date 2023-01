Medina “não” é o ativo tóxico de Costa. “Muitos casinhos fazem um caso grande”

De que forma?

A maior parte das pessoas vota sempre no mesmo partido ou abstém-se. Há um eleitorado cativo. Quando a candidatura tem uma génese partidária, geralmente valoriza esses eleitores. Ora, esses eleitores não são os que decidem as eleições. Quem decide são os indecisos. Um consultor que não esteja ligado à máquina partidária tem certamente mais sensibilidade, mais atenção a eleitores que, no fundo, acrescentam à campanha eleitoral, à proposta eleitoral. Uma vitória alcança-se com os votos dos fãs do partido, dos apoiantes do candidato, dos defensores das políticas que aquela candidatura apresenta. No fundo, é somando estes vários contingentes de eleitores que se consegue ir crescendo, ao longo da campanha, para atingir uma maioria absoluta, ou um maior contingente de votos. A contribuição do consultor é um bocadinho essa. Deixe-me dizer uma coisa. Numa equipa de uma campanha eleitoral, fala-se muito na comunicação política, na ciência da política, na ciência da comunicação. A contribuição que posso dar do ponto de vista da política é muito reduzida – as equipas são formadas por políticos. A grande diferença que tenho levado às várias campanhas é uma coisa de que nunca se fala: a matemática, ou seja, sou eu que faço as contas, pelo menos na minha cabeça, sobre os contingentes, o número de eleitores que tem aquele partido, aquele candidato, e faço o somatório. Com isso, e com os estudos eleitorais acabo por ajudar a condicionar a estratégia da campanha. É uma lógica mais técnica, mais científica relativamente às propostas que se vão fazendo.

Aproveitando que está a falar de matemática, considera que a divulgação de sondagens diárias nas últimas legislativas foi um instrumento a favor do PS, decisivo até para a maioria absoluta?

Determinante não sei, nem há maneira de avaliar. Foi um fator muito importante. As sondagens tornaram-se peças muito importantes de comunicação – durante 24 horas só se fala daquela sondagem, independentemente do que os candidatos estão a fazer. As sondagens deixaram de ser apenas peças de estudo para os especialistas, e passaram a ser também produtos de comunicação.

Instrumentos?

Sim, sim. Da mesma maneira que numa campanha temos os candidatos a falar e os comentadores e analistas a falar da campanha como produtos de comunicação, também temos as sondagens. Durante uma campanha, temos de estar sempre a reagir. Temos de estar sempre a estudar o que é que havemos de fazer perante o que vai ser divulgado relativamente àquela sondagem – isso é um elemento relativamente novo. As sondagens têm mais de 100 anos, mas a maneira como a comunicação social lhes dá hoje importância, até num certo sentido de concorrência, deve despertar maior atenção das candidaturas relativamente a elas. Provocam também um fenómeno interessante, cujas consequências nós não sabemos: as sondagens influenciam o sentido de voto dos eleitores, ou seja, a partir do momento em que se divulga um determinado sentido de voto numa sondagem, o resultado dessa sondagem deixa de ser factual, porque a própria sondagem influencia os eleitores. É uma dificuldade, um nó que ainda não sabemos desatar.

O que é que foi mais difícil gerir na campanha do PS em 2022?

Como sabemos, as campanhas têm 15 dias oficiais, mas duram durante uns dois meses. Naquela transição da parte prévia para a parte oficial, tivemos uma reunião em Évora. Tínhamos três dificuldades. Uma era a questão de se ter falado em maioria absoluta: António Costa que tinha usado alguns eufemismos para não falar de maioria, acabou a dada altura, pressionado pelos jornalistas, por usar a expressão maioria absoluta. Achamos que isso podia ter um sentido negativo em relação aos eleitores. Depois, havia o problema da TAP. A TAP foi sempre falada durante a pré-campanha, mas no último debate teve muito impacto. Como digo no livro, é um ativo tóxico que, aliás, tem piorado. O principal problema que o governo tem hoje em dia, do ponto de vista da relação com a opinião pública talvez seja a questão da TAP. E tínhamos ainda outro aspeto que para mim era o favorito dos problemas. Não estávamos a fazer uma campanha como os outros. Vínhamos da pandemia. António Costa tinha estado a fazer briefings semanais ou mensais sobre a pandemia. Entendemos que não podíamos ir para a rua fazer campanha, porque as pessoas não iam perceber como é que, de um dia para o outro, deixava de se recomendar máscaras e passava-se a fazer arruadas. Isso fez com que, durante dois ou três dias, o que numa campanha é muito tempo, as outras candidaturas, nomeadamente a de Rui Rio, aparecessem com uma dinâmica que a nossa não tinha. Isto em termos de televisão, que é um veículo muito importante numa campanha eleitoral, provocava a ideia de otimismo na campanha de Rui Rio e de pessimismo na nossa. Tivemos uma reunião em Évora muito interessante, em que resolvemos estas questões ou elas se resolveram por si próprias e começámos a fazer uma campanha eleitoral como as outras na rua. Isso acabou por certamente resolver os problemas que tínhamos.

A TAP já levou à demissão de um ministro. O próximo a cair pode ser Fernando Medina?

Sobre isso não sei responder. A TAP é uma empresa relacionada com o Estado, que não tem gestão política, ou seja, a gestão que a equipa da companhia faz é uma gestão executiva: gestão dos voos, dos trabalhadores, dos aviões, mas sem qualquer intervenção de cariz político. Quem faz a gestão política da TAP é o Governo. Não há outro caso hoje em dia. Quando António Costa vai ao Parlamento, ninguém lhe pergunta nada sobre a Caixa Geral de Depósitos, porque a Caixa Geral de Depósitos é autónoma na sua comunicação. A TAP não é. Isso é logo um primeiro problema, porque não há quem na empresa assuma a responsabilidade. A empresa tem uma péssima reputação. É talvez a marca nacional com pior reputação entre os portugueses. No fundo, parece que o chairman da TAP é António Costa. Isso é uma questão grave.

Este ativo tóxico já levou à demissão de um ministro. Atendendo às várias suspeitas que envolveram Medina nas últimas semanas pode dizer-se que, neste momento, Medina é o ativo tóxico de Costa?

Não, não. Penso o contrário. Penso que Fernando Medina está no Governo a retomar a posição que tinha, quando era presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina tem um histórico interessante como político e uma derrota na Câmara Municipal de Lisboa, uma derrota terrível que mancha o currículo político. Foi recuperado por António Costa, como ministro das Finanças. Um dos momentos mais interessantes do ponto de vista de comunicação que este governo produziu foi o Orçamento do Estado. Correu muito bem, e o responsável foi Fernando Medina. Percebo onde quer chegar, tem havido alguma pressão em relação a isso, mas não associo [os assuntos]. Do ponto de vista da opinião pública, há uma relação entre a TAP e Fernando Medina. Havia uma relação com Pedro Nuno Santos, que é uma pessoa de faz peito e, portanto, acabou por ficar com as dores da TAP. E num segundo plano, num plano posterior, [está] António Costa. Fernando Medina nunca fala em nome da TAP, até porque a tutela dele é financeira – o ministério das Finanças tutela todas as empresas que têm participação do Estado. Portanto, para aí não vou. O que acho, de qualquer forma, é que, começando em 2024 um processo de uma sucessão de eleições que vão acabar nas legislativas daqui a três anos, o Governo tem este ano para se afastar da TAP. A TAP não pode continuar a ser um ativo tóxico. Se o Partido Socialista quer ter a possibilidade de repetir o êxito eleitoral de 2022, vai ter que “descarregar” a TAP da sua responsabilidade.

Como é que olha para a sucessão de demissões do governo das últimas semanas, do ponto de vista da gestão da comunicação feita pelo primeiro-ministro?

Senti que houve da parte de António Costa uma mudança de 2022 para 2023. Em 2022, agiu como se os pequenos casos que iam existindo fossem casinhos, fait-divers, e reagiu não lhes nos dando importância. Entretanto, os casos foram-se acumulando. Muitos casinhos fazem um caso grande. Há uma tendência e em 2023, António Costa começou a reagir. Reagiu no parlamento em relação a duas ex-secretárias de Estado. Reagiu com o assessor que se demitiu. Reagiu com aquela história do questionário, que tem sido visto de várias maneiras, mas é apesar de tudo, uma ação proativa do governo relativamente a uma questão. Portanto, noto sobretudo uma mudança de atitude de António Costa, que passou a dar importância a um assunto que, até certa altura, tratou como fait-divers. [Ao mesmo tempo], também não deve querer dar uma importância de maior que acabe por engrandecer a comunicação do assunto. Está numa transição, digamos assim.