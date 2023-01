Iniciativa Liberal. Rui Rocha "não aceita acordo com PSD", à açoriana, com Chega no pacote

Tem acusado o PSD de se ter demitido de fazer oposição ao Governo, que perdeu a energia reformista. É a IL que tem de preencher esse espaço?

Sim, aliás a Iniciativa Liberal já está a preencher esse espaço. Eu recordo que no caso da TAP, por exemplo, foi a Iniciativa Liberal que teve uma posição corajosa desde o início, contestando a nacionalização da companhia aérea e depois mantendo essa posição ao longo do tempo.

É também isso que faremos, por exemplo, no que diz respeito à questão da revisão constitucional que se prepara, e que tem como consequência, aparentemente, o entendimento entre PSD e PS no sentido de limitar direitos, liberdades e garantias, nomeadamente no que respeita aos confinamentos decretados de forma administrativa, sem intervenção prévia, quer da Assembleia da República, quer dos tribunais.

Outra evidência, na moção de censura, que recentemente apresentamos, fomos nós que lideramos esse combate ao PS. Neste caso, houve um entendimento comum quer do senhor Presidente da República quer do próprio PSD, de que o PSD não estava preparado. O que quero dizer, quer aos membros da Iniciativa Liberal, quer ao país, é que a Iniciativa Liberal estará a partir do dia 23 de janeiro, preparada para qualquer cenário, que possa surgir do ponto de vista do contexto político.

Nos Açores a IL assinou um acordo com o PSD, mas onde entra também o Chega para viabilizar o Governo. Se for eleito líder da IL, esse acordo é para continuar?

Para ser claro, a Iniciativa Liberal tem, nos Açores, um acordo com o PSD e depois o PSD tem, de facto um acordo com o Chega, do qual a Iniciativa Liberal não faz parte. Esse acordo é para cumprir, a Iniciativa Liberal tem cumprido a sua parte e tem conseguido o acordado, a redução da carga fiscal, uma redução do endividamento e colocar em cima da mesa a privatização da SATA. Esse acordo é para cumprir a Iniciativa Liberal respeita os seus compromissos.

E no futuro?

O que eu defendo é que a Iniciativa Liberal, no futuro, seja a nível regional, a nível nacional, não deve fazer parte de acordos onde os Chega esteja, ainda que de forma indireta. Obviamente que nunca estaremos num acordo em que o Chega está presente de forma direta. Mas mesmo nesse modelo dos Açores em que há um partido, tenho um acordo bilateral paralelo indireto com o Chega e eu também não aceitarei esse tipo de soluções.

Se essa solução for transposta para o continente…

A Iniciativa Liberal não fará parte de um acordo dessa natureza. Aliás, falando do PSD, o caderno de encargos que eu apresentarei terá também uma condição, de que não haja um acordo paralelo do PSD com partidos extremistas. E se eu tinha convicção relativamente a este ponto um episódio que aconteceu no Parlamento, em que a deputada da Iniciativa Liberal Patrícia Gilvaz foi atacada de forma miserável por um deputado do Chega, mais reforça a minha convicção, se necessário fosse. O Chega não é solução para o país, nem é um parceiro que, de forma direta ou indireta, a Iniciativa Liberal possa considerar em qualquer tipo de solução.

Na moção, não poupa as críticas ao Governo, e aos outros partidos, o PCP, o BE e o Chega são extremistas. E o Presidente da República “tem sido conivente com a degradação das instituições democráticas”. Quer dar exemplos?

Sim, já dou exemplos, mas em todo o caso nos últimos dias o senhor Presidente da República alterou a sua posição. Temos tido o Presidente da República mais ativo e mais exigente para o Governo, mas também podemos discutir se essa intervenção está a ser feita da forma, enfim, institucionalmente mais adequada.

O Presidente praticamente demitiu uma secretária de Estado e ao mesmo tempo desautorizou o primeiro-ministro. No estilo, continuo crítico, porque entendo que essa intervenção deve ser feita de forma mais reservada e não sob os holofotes da comunicação social.

E os exemplos?

A questão dos pensionistas, em que claramente foram enganados pelo Governo. O PS e o Governo avançaram com uma medida que , diziam, ia ser o maior aumento de pensões, quando na verdade se verificou que havia um corte na base de cálculo das pensões. Um Presidente da República deve, se forma reservada, marcar linhas vermelhas ao Governo quando está a enganar milhões de portugueses, como é o caso dos pensionistas. É um exemplo daquilo que eu creio que devia ter sido uma intervenção pedagógica do senhor Presidente da República, feita no momento certo e feita na forma certa.

Diz, na moção, que a IL tem de liderar a oposição ao Governo e que é o único partido que apresenta ideias diferentes para o país. Acha que até agora têm sido eficazes?

Eu acho que a eficácia da Iniciativa Liberal é evidente, tendo em conta o percurso de sucesso eleitoral. Eu acho que há dois momentos determinantes para esse sucesso e na eficácia da passagem das nossas mensagens. Um primeiro, com Carlos Guimarães Pinto. Eu recordo que as ideias liberais estavam praticamente proscritas do debate político e o Carlos Guimarães Pinto trouxe essas ideias para o centro do debate político, desafiando o status quo político.

E, depois, com João Cotrim Figueiredo. Nas últimas eleições legislativas os debates centraram-se muito na questão do crescimento económico e esse tema foi levantado por nós.