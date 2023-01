​PSD ameaça com inquérito para "forçar as respostas" de Costa sobre BIC e Isabel dos Santos

Há aqui uma intenção?

Tenho muito desassombro a falar destas coisas. Creio que há aqui algumas forças que já perceberam uma inevitabilidade e que se começa a perceber na sociedade civil: a de que o PSD é a verdadeira alternativa ao PS e que Montenegro se está a preparar para ser primeiro-ministro. Há forças que se foram movendo.

Está a falar do PS?

Estou a falar do "spin" que se quis montar. Não sei se é do PS. São certamente adversários do PSD. Fogo amigo não é. Houve uma campanha que tentou desviar as atenções daquilo que foram três semanas em que o Governo perdeu toda autoridade política e se foi desfazendo aos pedaços. Não deixa de ser curioso que o foco esteja direcionado para o PSD, mesmo nesse caso de Espinho.

Há um autarca do PS que foi detido e cuja medida de coação foi a prisão preventiva. Renunciou ao presente exercício do seu mandato enquanto presidente de câmara, mas ninguém está preocupado com isso. Anda toda a gente atrás do PSD e de um deputado que nem constituído arguido foi. Não estou a dizer que o presidente de câmara não tem direito à presunção de inocência, mas não deixa de ser curioso que o que tem sido muito badalado é um deputado do PSD que nem arguido é e ninguém se preocupe em perguntar ao PS como é que encara todas as detenções que têm sido feitas à volta dos autarcas socialistas, como foi em Montalegre e como é agora aqui em Espinho.

Há uma intenção calculada para afastar e decapitar Luís Montenegro e a sua direção?

Ninguém decapita ninguém. Se é essa a intenção, não vai ter êxito. Há uma intenção deliberada de criar perturbação no PSD, mas o PSD está imperturbável.

Não há o risco também de se criar em relação a Luís Montenegro a perceção de que os políticos são todos iguais?

O líder do PSD não está envolvido em nenhuma polémica que o diminua do ponto de vista do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político. Tem o caso de um deputado que foi objeto de uma busca domiciliária, reagiu rápido de forma determinada e em consonância com o deputado em causa, afastou-o das principais funções que tinha no Parlamento. Já assim o fizemos relativamente a um dirigente da comissão política nacional.

Temos sido absolutamente intransigentes no plano ético. Como é que os portugueses podem confundir as duas coisas quando temos um Governo a degradar-se em casos judiciais, trapalhadas, com ministros que se demitem e um primeiro-ministro que não tem autoridade e que não manda no Governo?

Gostaria muito que o senhor primeiro-ministro tivesse a conduta que nós temos tido e que aplicasse esta nova invenção das palavras cruzadas ou do questionário que criou aos atuais membros do Governo. O PSD não tem casos. Pode vir a ter e há de vir a ter. A investigação criminal não olha às cores políticas. O PSD está sereno a fazer o seu trabalho. É o contraponto a este caos no Governo.

Como classifica a atuação do Ministério Público (MP)?

Creio que está a fazer aquilo que lhe compete. A única coisa que posso pedir é que seja lesto. Sabemos que ser investigado não significa ser culpado nem que possa vir a ser acusado de qualquer prática de crime. Mas a perceção pública hoje é muito negativa face às investigações aos políticos.

Há uma chuva de acusações que depois não dão em nada?

É normal que não dê em nada. Há uma chuva de denúncias anónimas sobre políticos. É uma forma de recreio de algumas pessoas. É obrigação do MP promover a investigação. Só que às vezes criam um dano de imagem que é quase irrecuperável. Aquilo que importa é que o MP seja o mais discreto e o mais lesto possível nas investigações, para que as pessoas possam seguir a sua vida dentro da normalidade e que o seu nome seja limpo na praça pública. Não quer dizer que esteja sujo do ponto de vista criminal.