Buscas na Câmara de Lisboa, Medina e um alegado "saco azul" do PS. O que está em causa?

Medina assume ter contratado Joaquim Morão?

Sim. Em respostas aos jornalistas, esta quinta-feira, o antigo autarca que a decisão de contratar Joaquim Morão foi sua.

"As razões que levaram à contratação, à minha decisão de que Joaquim Morão trabalhasse na Câmara de Lisboa durante um período, estão expressas de forma muito clara no despacho que assinei naquele momento, no ano de 2015", respondeu.

No entanto, Medina defende que a contratação foi não "avulsa, desgarrada de um mandato" e garante que tudo foi feito dentro da legalidade e que o contrato de prestação de serviços com Morão foi feito por ajuste direto.

O que diz Joaquim Morão?

O "histórico" socialista e ex-autarca de Castelo Branco Joaquim Morão garante que não praticou qualquer ato ilícito no âmbito da prestação de serviços de consultadoria à Câmara de Lisboa, manifestando total disponibilidade para colaborar com a investigação.



"Estou totalmente disponível para colaborar no esclarecimento de todos os factos", referiu Joaquim Morão, numa nota enviada à agência Lusa.



O comendador disse estar ciente de não ter praticado "qualquer dos factos ilícitos veiculados pela comunicação social".







Medina vai manter-se no cargo?

Seria mais uma demissão a somar ao atual Governo, mas, por agora, não parece ser esse o desfecho. Medina disse, aos jornalistas, esta quinta-feira, que tem condições e que não está inibido no cargo.

“As condições que me dá, em primeiro lugar, a minha consciência. E a minha consciência é de quem tem mais de duas décadas de serviço público, que tomei dezenas de milhares de decisões em defesa do interesse público, sempre com a plena consciência de que as estava a tomar na defesa do interesse público, da sua correção, legalidade e da integridade que sempre pus no exercício da vida pública", defendeu.

O primeiro-ministro ainda não se pronunciou sobre o caso, mas o Presidente da República já deu uma ajuda para segurar o atual ministro das Finanças. Marcelo Rebelo de Sousa considerou esta quinta-feira que a investigação que envolverá o ministro das Finanças enquanto autarca de Lisboa é só isso mesmo, uma investigação.

Daí a tirar a conclusão de que não tem condições políticas para se manter no cargo "vai uma distância", refere o chefe de Estado.

O que diz o PSD?

Em sentido inverso, o principal partido de oposição refere que o ministro das Finanças "está muito debilitado" no seguimento do caso Alexandra Reis na TAP e este caso de saco azul na autarquia lisboeta.

O líder do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, evita, porém, fazer "processos de intenção" sobre o caso da Câmara de Lisboa, mas aponta que a atuação de Medina no caso da TAP tem o seu peso.

As declarações de Miranda Sarmento seguem-se às do líder do PSD, Luís Montenegro, que esta remeteu para o PS esclarecimentos sobre as buscas de terça-feira efetuadas pela PJ.

“Neste momento, quem tem de responder às questões suscitadas nesses processos é o Partido Socialista, são os anteriores presidentes da Câmara Municipal, porque os factos, tanto quanto pude perceber das notícias que foram veiculadas, dizem respeito a mandatos anteriores”, disse Luís Montenegro, aos jornalistas, esta quinta-feira.