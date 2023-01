De que fala António Costa quando fala em ética republicana?

Uma expressão, muitas bocas

A expressão “ética republicana” não é exclusiva de António Costa ou do Partido Socialista – apesar de ser quem mais a refere. Ainda no passado dia 27 de dezembro, Ana Gomes, ex-candidata à Presidência da República e antiga eurodeputada do PS, disse que faltava “ética republicana” a Alexandra Reis, para pedir a demissão da então ainda secretária de Estado do Tesouro.

Na semana passada, em declarações à agência Lusa, o deputado socialista Hugo Costa, coordenador dos deputados do PS na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, considerou que “foi no estrito cumprimento da ética republicana que o ministro Pedro Nuno Santos apresentou a sua demissão”.

Quem está na oposição, faz uso da expressão para criticar. Em 2019, Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, assinalou o histórico do PS numa crónica no “Jornal de Notícias”. “A ética republicana é um argumento infalível de superioridade moral usado por líderes socialistas desde tempos imemoriais”, escreveu.

Em setembro no ano passado, quando eclodiu a denúncia de alegadas esquadras informais chinesas em solo nacional, João Cotrim de Figueiredo disse que o Partido Socialista “não consegue viver à altura da tão propalada ética republicana”.

Numa crónica no jornal “Nascer do Sol”, em outubro de 2022, Nuno Melo, presidente do CDS-PP, escreveu mesmo: “A ética republicana que há tantos anos adorna belos discursos dos socialismos não só morreu, como jaz bem funda.”

No Parlamento, no debate do Orçamento de Estado para 2023, o Chega de André Ventura utilizou-a como arma de arremesso. “A ética republicana, a de Sócrates, o filósofo grego e não o socialista, anda pelas ruas da amargura”, disse. “O PS nos últimos 27 anos governou 20 e coleciona casos e casinhos”.

Esta semana, o sociólogo António Barreto, em entrevista à “TSF” e ao “Diário de Notícias”, afirmou também: “O PS está a viver uma má compreensão da ética republicana que deveria ser servir a República e servir os cidadãos. Mas a que está a ser vivida pelo PS é aproveitar o que a democracia nos dá.”