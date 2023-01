A mulher, o marido e o reitor. O caso que levou à demissão de Carla Alves

Vinte e seis horas. Foi o tempo que foi preciso desde Carla Alves ter sido empossada como secretária de Estado da Agricultura para ter pedido a demissão.

É a 11.ª demissão no Governo em menos de um ano de legislatura e mais um caso entre os "casinhos" que têm dado dores de cabeça a António Costa.

Mas, afinal, porque é que a secretária de Estado da Agricultura se demitiu?

O que é que está em causa?

O "Correio da Manhã" noticiou, esta quinta-feira, que Carla Alves tem as suas contas arrestadas, na sequência de um processo judicial que envolve o seu marido. E o seu marido é Américo Pereira, empresário e antigo presidente da Câmara Municipal de Vinhais, uma vila do distrito de Bragança. A agora ex-secretária de Estado não é arguida.

Sabe-se que o Ministério Público pede o julgamento do ex-autarca por alegados crimes de corrupção ativa, participação económica em negócio e prevaricação, relativa a um suposto esquema para a venda de terrenos do Seminário, em detrimento das finanças do município. Um esquema que terá ocorrido entre 2006 e 2015, segundo a acusação.

Para lá do marido de Carla Alves e de uma empresa, está ainda imputado um terceiro arguido, pessoa singular, à data reitor do Seminário envolvido nos atos criminoso, os crimes de prevaricação, participação económica em negócio, ambos em coautoria com aqueles arguidos e, de forma individual, um crime de abuso de confiança qualificado.

A acusação diz que o reitor terá tido atuação criminosa ao reservar para si uma parte dos valores recebidos, “assumindo-se como intermediário das negociações entre o Seminário e a Câmara Municipal, de acordo com os interesses e vontades do empresário e do autarca”.

"Com tais negócios o arguido empresário, e a sociedade que geria, obtiveram elevados lucros em prejuízo do erário do município e do Seminário. O Reitor, por sua vez, com a atuação criminosa reservou para si uma parte dos valores recebidos, assumindo-se como intermediário das negociações entre o Seminário e a Câmara Municipal, de acordo com os interesses e vontades do empresário e do autarca", alega Ministério Público (MP).

A investigação considera que estão "em causa negócios de aquisição de terrenos do Seminário pela sociedade arguida e por parte da Município de Vinhais, operações relativas ao loteamento dos terrenos, contratos entre o Seminário e a empresa arguida relativos a cessão da posição contratual; financiamento para a instalação do Centro Escolar de Vinhais; e alterações ao PDM para favorecer os planos criminosos", refere a nota do DIAP Regional do Porto, datada de março do ano passado.



Com a sua atuação, diz o Ministério Publico, os arguidos terão obtido dividendos ilícitos que alegadamente ultrapassam um milhão de euros, "relativos à valorização dos terrenos e às quantias com que se apropriaram".

"Realizada a investigação patrimonial e financeira ao património dos arguidos, apurou-se que estes são detentores de património incongruente (não declarado fiscalmente) no valor global de €3.577.104,24. valor este que o Ministério Público requereu, igualmente, que seja declarado perdido a favor do Estado. Para garantia de tais valores, o Ministério Público requereu e já foram ordenados, arrestos preventivos no património dos arguidos", conclui o MP.