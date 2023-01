PS admite ter um primeiro-ministro que não seja o líder do partido

O Presidente também já disse que as eleições europeias poderão funcionar como um cartão amarelo ao Governo. Se o PS não ganhar as próximas, então, sim, poderemos estar a falar de um pântano?

Esse cenário não está em cima da mesa. Tenho muita confiança de que o PS tem todas as condições para ser vencedor das próximas eleições europeias, porque se há matéria que tem sido também reconhecida pelos portugueses é a importância de termos um Governo e um primeiro-ministro com voz na Europa. Esse é um grande trunfo que o PS tem nas próximas eleições europeias. É mesmo único na história da nossa democracia e talvez só comparável com o prestígio que Mário Soares granjeou também e que vivenciava na década de 80.

Esta quarta-feira, Pedro Nuno Santos anunciou a saída do secretariado nacional do PS. Isto é um corte com a orientação da direção de António Costa?

Não tenho a mais pequena dúvida de que Pedro Nuno Santos está orgulhoso do trabalho que desempenhou enquanto membro de sucessivos governos liderados pelo actual secretário-geral do PS. Pedro Nuno Santos foi uma peça muito importante, até decisiva, no encontro das soluções políticas e das políticas públicas que ajudaram o país a virar a página da austeridade, a combater a pandemia e encontrar um outro rumo de desenvolvimento económico e social.

O PS está naturalmente agradecido por todo o contributo que Pedro Nuno Santos tem dado ao partido ou aos sucessivos governos. No PS, não há naturalmente pessoas dispensáveis e, portanto, continuamos a contar com Pedro Nuno Santos. É um militante importante. O PS sempre foi um espaço de pluralidade, é um espaço de diversidade e poderemos continuar seguramente a contar com o empenho, dedicação e a inteligência de Pedro Nuno Santos.

Contudo, saiu do secretariado. Essa saída significa que está mais afastado da direção?

Há questões que só o próprio pode mesmo responder. O PS continua a contar com Pedro Nuno Santos. Foi secretário-geral da Juventude Socialista, foi dirigente, presidente de uma federação. Há muitas formas de os militantes do PS poderem contribuir, quer para a governação, quer para a afirmação do partido. Não tenho a mais pequena dúvida de que no PS podemos continuar a contar com Pedro Nuno Santos. Também é cedo para fazer um juízo ou avaliações sobre o que é que Pedro Nuno Santos vai fazer enquanto deputado à Assembleia da República.

Estamos perante o início da guerra da sucessão de António Costa?

Acho que essa questão ainda não se coloca e não sei quando é que vai ser colocada. Aquilo que posso assegurar é que o PS está coeso, está unido em torno da figura do secretário-geral.

Falando na sucessão de António Costa, na possibilidade até levantada esta semana pelo jornal Observador de, em 2026, António Costa permanecer como secretário-geral do PS e haver outro candidato a primeiro-ministro. Isso é uma possibilidade?

É futurologia. Antes do congresso de 2025 ainda haverá o congresso de 2023. Não vale a pena antecipar o que vai acontecer em 2025 ou em 2027.

Assim não coloca de parte?

Nem coloco de parte nem coloco em cima da mesa. É cedo para falar sobre essas matérias. É natural que diferentes personalidades, diferentes militantes ou dirigentes se afirmem no PS. Mas isso também não coloca em causa a coesão do partido naquilo que é essencial e o foco do partido na concretização do programa do Governo.

O secretário-geral do PS deve ser sempre primeiro-ministro e o primeiro-ministro deve ser sempre secretário-geral do PS?

Até agora, essa tem sido essencialmente a prática no PS. Mas já houve vários momentos em que o PS, por motivos vários, inovou. Por exemplo, quando decidiu, na altura com o secretário-geral António José Seguro, convocar eleições primárias para a escolha do candidato a primeiro-ministro. Veremos no futuro.

É uma inovação que pode ser adotada?

Não, estou apenas a dizer que não é o momento nem de excluir cenários, mas também não é o momento de pôr esses cenários em cima da mesa.

Fernando Medina já explicou tudo o que tinha a explicar sobre o caso TAP/Alexandra Reis?

Fernando Medina não está mesmo diretamente implicado nesta situação. Não era sequer membro do Governo quando esta indemnização se consumou.

Nomeou-a também para a NAV.

Considero que uma determinada narrativa, uma determinada mensagem política que tem circulado em espaços como as redes sociais a criticar Fernando Medina insidiosamente, até envolvendo questões familiares, é absolutamente inaceitável.

Estou a falar de o PS ter chumbado a audição do ministro das Finanças sobre este caso.

Esse caso está absolutamente ultrapassado e é preciso conhecer a dinâmica da responsabilidade do Ministério das Finanças neste tipo de organizações ou neste tipo de empresas. Tendencialmente, a liderança de determinado tipo de organizações é uma competência mais própria da tutela setorial e não da tutela financeira. O caso está essencialmente ultrapassado. As tentativas de colocar Fernando Medina como o responsável pela indemnização são manifestamente inaceitáveis, até com pormenores e detalhes insidiosos absolutamente lamentáveis.