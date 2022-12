Costa puxa pela "confiança" que o baixo défice dá. "Coloca-nos ao abrigo das turbulências do passado"

A guerra agora é outra. No meio do caos internacional provocado pelo conflito na Ucrânia, Portugal é apresentado pelo primeiro-ministro como uma espécie de pequeno oásis. "Confiança é o que o nosso País nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer no presente".

António Costa exemplifica com "o investimento que temos feito nas qualificações, na ciência, na inovação, e na transição energética e climática garante-nos que estamos no pelotão da frente para vencer os desafios do futuro".

Objetivo: "Continuar" aproximação às "economias mais desenvolvidas"

Na mensagem gravada na residência oficial, em São Bento, e divulgada este domingo à noite, o primeiro-ministro destaca o "sentido de comunidade, de partilha, de solidariedade" dos portugueses, que têm permitido ao país "continuar" a aproximar-se "das economias mais desenvolvidas da Europa, com o investimento das empresas, as exportações e o emprego a crescerem".

Uma frase que serve como resposta implícita às oposições que têm puxado pelas previsões da Comissão Europeia para 2024 e que dão o crescimento económico de Portugal atrás de países como a Roménia.

"Paz", "confiança" e "solidariedade". "As palavras ganham um valor próprio em cada momento da vida", resume Costa. São estas as três palavras-chave usadas na mensagem, com o primeiro-ministro a fazer o apelo: "solidariedade é, mais do que nunca, o valor que nos deve guiar para enfrentar as consequências desta guerra".