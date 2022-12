Centeno rejeita nomeação do governador pelo Presidente da República proposta pelo PSD

Mário Centeno critica que o Governo continue sem indicar um juíz para o Tribunal de Contas Europeu, considerando que não é uma "situação normal" e aponta João Leão como um bom nome para o cargo: "muito provavelmente Portugal ficaria bem representado".

Confrontado com a mini-remodelação no executivo, o ex-ministro das Finanças de António Costa desvaloriza o facto de o primeiro-ministro ter agora dois irmãos no gabinete: "É uma situação que tem a ver com a execução de funções de responsabilidade e cada um tem que se sentir capaz de as assumir".

Temos uma revisão constitucional à porta, o PSD propõe outro tipo de nomeação para o seu cargo, entre outros, propõe que seja o Presidente da República a fazer a nomeação do governador do Banco de Portugal. Isso seria um bom sinal, eventualmente, para os que vierem depois de si?

Eu percebo o interesse da sua pergunta e gostaria muito de participar desse debate. A minha posição relativa, nesta mesa, limita-me.

Mas poderia reforçar os seus próprios poderes, ou tornar o cargo ainda mais independente?

Deixe-me responder-lhe qual é a forma como eu vejo o posicionamento do Banco Portugal, no quadro das instituições nacionais. Há muito para fazer, ainda, no reforço daquilo que são hoje as funções e o papel que o Banco de Portugal tem na sociedade portuguesa.

Uma nota, quase mais interna mas de partilha com a sociedade, o plano estratégico que hoje está a ser implementado no Banco Portugal, que cobre o período de 2021 a 2025, tem como lema "proximidade e confiança". Nós temos muito ainda para fazer, no papel social e institucional que o Banco de Portugal tem na sociedade portuguesa: no trabalho com o Parlamento, no trabalho com o Governo, no trabalho com o Conselho Económico e Social, no trabalho com os outros supervisores.

Nós estamos a aprofundar todas estas dimensões, incluindo com a comunidade e com as empresas. Estamos a fazer e já fizemos vários e vamos fazer mais. Já em Janeiro, vamos para o Algarve, falar com o setor do turismo. Temos feito muito trabalho de base, de contacto com a comunidade, é aí que eu vejo a presença do Banco de Portugal e é aí que eu estou focado, para ela ser reforçada.

Em termos institucionais. O banco tem um enquadramento, hoje, que é totalmente alinhado com aquilo que é o papel dos bancos centrais, que têm as responsabilidades que o Banco de Portugal tem, porque nem todos têm na Europa tantas responsabilidades como o Banco de Portugal, face à supervisão e regulação do sistema financeiro em Portugal. O Banco Portugal tem um conjunto adequado, diria eu, de funções que tem que cumprir e que tem que cumprir cada vez melhor.

E que não precisa de ser reforçado?

Não vejo nenhuma necessidade, neste momento. Isso será uma dimensão política, que decorrerá por si, e que eu não me queria envolver. Mas eu não vejo essa necessidade.

Posso deduzir que é indiferente ser nomeado pelo Governo ou ser nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Governo?

Não vejo nenhuma diferença substantiva numa alteração dessa natureza, mas não acho também que seja uma novidade em termos europeus. Há situações na Europa em que isso também funciona dessa forma.