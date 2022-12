Centeno admite aumento de 0,50 nos juros em dezembro

Agora em dezembro há nova decisão sobre os juros, para travar a subida dos preços. Tem defendido moderação na subida das taxas, este é o momento para mostrar essa moderação?

Os números completos com que a decisão vai ser tomada só serão conhecidos mais na proximidade da reunião, porque o BCE vai divulgar projeções completas, até 2025. Há aqui uma ideia, que às vezes é difícil de transmitir, que o objetivo que nós prosseguimos na inflação não é a inflação do mês que vem, é a inflação no médio prazo.

A decisão de Dezembro vai ser tomada com esta informação adicional. Os números que nós observámos desde há vários meses nos mercados internacionais, com queda do preço do petróleo, com queda do preço do gás, com estimativas - e já muitas vezes materializadas - o alumínio, o ferro, o trigo, o preço de todos estes bens estão a cair, já em termos homólogos, inclusivé, já não é só face ao pico que foi atingido ali em Junho/Julho. Estas variações têm que passar para a inflação sentida pelos consumidores. Não há nenhuma alternativa a isto acontecer. Nós temos que fazer pressão na forma como os preços são determinados nas nossas economias para que isto aconteça. A tal ação coleçtiva.

Se atingimos esse pico sem grandes complacências, porque temos que entender que já errámos no passado recente a identificação desse pico de inflação, estão criadas as condições para que a estratégia siga aquilo que é expectável pelos mercados. Se olharmos hoje para as taxas de futuros, daquilo que são as decisões esperadas pelo BCE, nós temos para dezembro um aumento mais reduzido do que aquilo que aconteceu nas últimas duas reuniões. Ou seja, os mercados esperam esse aumento mais reduzido.

Abaixo de 75 pontos base?

Abaixo de 75 pontos base e eu acho que estamos em condições de o promover. Vamos ver como termina a questão das estimativas e dos dados adicionais que, entretanto, possam surgir. Mas é muito importante que essa trajetória seja seguida, que se dê um sinal. Porque esse sinal vai corroborar uma trajetória que já está totalmente descontada nas taxas que nós pagamos.

Estamos entre um sinal claro, de 25 pontos base, ou um sinal moderado, de 50 pontos base?

Nós temos que continuar a transmitir aos mercados. Todos, não só aos mercados financeiros, estou a falar também das empresas, dos mercados de trabalho, que o BCE não terá nenhuma hesitação em combater uma inflação do nível que nós ainda hoje temos. Estas poucas décimas de redução da taxa de inflação são poucas décimas.

Um sinal moderado, então?

Isso. É no sentido de alertar para que temos todos que estar colaborantes com esta decisão. Não é uma decisão de repressão. Entendam.

Mas a comunicação da presidente do BCE tem sido um pouco essa... uma fatalidade, quase que um castigo, devido aos dados.

Mas não é. É uma das nossas prioridades, mesmo fora da política monetária, não há nada mais disruptivo para a política orçamental do que esta necessidade de ter que desenhar medidas de apoio por causa da inflação. Para as empresas, para todos nós, para aqueles que poupam, porque nós sentimos isso também. Uma inflação de 10% cria uma erosão nas nossas poupanças enorme.

A comunicação do BCE sobre as taxas de juro também devia mudar? Sem ter um tom implacável?

Houve ali um momento de viragem, porque havia uma perceção instalada, que não era correta, de grande complacência do BCE. Várias pessoas já vieram dizer que começámos a actuar tarde e não é a minha interpretação, acho que estão errados, porque os sinais que recebíamos da economia e da origem do foco, da origem da inflação, não eram compatíveis com uma acção diferente do BCE.

Sobre o sinal para o futuro.

É esse mecanismo de previsibilidade que ajudará também sobre a capacidade do BCE de ser pedagógico naquilo que são as suas decisões e não punitivo. Não é nada esse o espírito. Que é... A partir do momento em que a inflação atinja o seu pico, que as decisões do BCE, de acordo com aquilo que é esperado em Dezembro, venham também elas próprias a suavizar o perfil dos aumentos das taxas até atingirmos um ponto que estamos muito próximo desse ponto de valor máximo, que é, aliás, aquilo que o mercado espera de nós.

Já estamos próximo?

Estamos muito próximo e a verdade é que, nos últimos dias, com a inflexão aparente da política monetária nos Estados Unidos, com a informação que tivemos da inflação do último mês, nós tivemos uma revisão em baixa muito significativa já, das estimativas que o mercado tem assumidas para a evolução das taxas.

Podemos dizer que não irão para além dos 3%?

Neste momento vamos para os 2%. A trajetória de há 15 dias era de que se poderia atingir os 3% durante o ano de 2023. As últimas estimativas, já não atingem os 3% e convergem muito rapidamente para 2% em 2024 e 2025. O que significa que há um aligeirar desta trajetória, que já está totalmente descontada neste momento na Euribor que nós pagamos nos créditos, em particular no crédito à habitação.

Houve, aliás, um episódio muito interessante em torno da reunião de Outubro. Quando nós tomámos a decisão de aumentar em 75 pontos base, o mercado reviu em baixa a trajetória das taxas, e isto tem um impacto direto na Euribor. Infelizmente, no dia seguinte, o número da inflação que foi conhecido foi ainda em alta e surpreendeu os mercados, o que significou que a redução que os mercados tiveram nas taxas na quinta feira, na sexta feira foi praticamente toda revertida. Mas desde esse dia, com a informação que tem vindo a ser conhecida, e agora com esta informação do dia 30 de novembro da taxa de inflação estar ligeiramente mais baixa, há uma revisão gradual da trajetória esperada para as taxas do BCE, que é mais consentânea com o tal esforço colectivo que se reflecte nestas taxas.

Ou seja, um ganho hoje de 1 ponto percentual ou 2 pontos percentuais, seja nos salários, seja nas margens de lucro, vai ter um impacto negativo no médio prazo muito significativo, neste esforço colectivo, e nós devemos, se possível, abdicar no curto prazo para ter este ganho de previsibilidade no médio prazo. Garanto, se o conseguirmos, este ganho vai ser muito significativo, muito material e a revisão das expectativas que depois se refletem na Euribor que pagamos, é imediata.

Não é de excluir que possa existir uma revisão em baixa, já ao longo do ano de 2023, das Euribor que hoje pagamos e que, portanto, também como atingimos o pico da inflação, já tenhamos atingido o pico das taxas de juro e elas começam gradualmente, não a voltar aos níveis de 2022, não vão voltar aos níveis de 2019.

Taxa zero.

Taxa zero, taxas negativas. Isso ninguém quer. Não podemos voltar a esses níveis de taxas.

Mas acha que 2023 já será um ano de alívio?

Se atingirmos o pico - e este "se" eu sei que tem o seu valor - da inflação ao longo do quarto trimestre deste ano e isso for algo que se materialize no princípio de 23, isso vai acontecer. Para que este se se verifique, são necessários dois fatores: que não haja surpresas adicionais, o ano passado nós estávamos mais ou menos na mesma posição, mas depois a guerra de facto concretizou-se, não estamos livres e nada dessa natureza está nesta análise; e, se os mecanismos de transmissão de que falámos abundantemente no princípio desta nossa conversa forem efetivamente colocados no mercado.