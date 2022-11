Sete meses, sete baixas no atual Governo de António Costa

Esta terça-feira, António Costa demitiu os secretários de Estado da Economia e do Turismo a pedido de António Costa Silva, ministro da Economia e do Mar. Ao todo, o Governo do PS já soma sete saídas desde que tomou posse no início deste ano.

Nesta lista "maldita" já figuram nomes como João Neves, Rita Marques, Miguel Alves, António Lacerda Sales, Fátima Fonseca, Marta Temido e Sara Abrantes Guerreiro.

Quanto às mais recentes demissões, João Neves, secretário de Estado da Economia, e Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, foram afastados por divergências com Costa Silva, nomeadamente no capítulo da redução do IRC para as empresas, defendida em setembro pelo ministro.

Na altura, João Neves havia defendido que mexer no IRC "seria um erro”, enquanto o ministro da Economia apontava ser "extremamente benéfico termos essa redução transversal [de IRC]”.



Já a secretária de Estado do Turismo realçava que a questão seria discutida em "sede própria", em Conselho de Ministros. "O senhor primeiro-ministro há de ter a última palavra, aliás, tem a primeira, a última, sempre. E, portanto, cá estaremos para trabalhar em função das orientações que recebermos do senhor primeiro-ministro", acrescentou Rita Marques.

João Neves tinha sido secretário de Estado Adjunto e da Economia no último Governo e secretário de Estado da Economia no anterior, entre 2018 e 2019. Já Rita Marques ocupava o cargo de secretária de Estado do Turismo desde 2019.