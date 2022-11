Debates parlamentares. Está António Costa a vestir a pele de “animal feroz”?

“O lindíssimo livro”, as “pérolas do livrinho”, e “a interessantíssima leitura do seu livro”. Desde que Miranda Sarmento assumiu a liderança bancada do PSD, que o livro sobre as reformas fiscais que escreveu se tornou um dos temas centrais no debate com António Costa. E estes episódios marcam também o adensar do tom de maior “guerrilha” com a oposição do primeiro-ministro, sobretudo com os partidos à direita no Parlamento.

Já mais recentemente numa troca acesa de argumentos com a Iniciativa Liberal, aquando da queda do Governo da conservadora Liz Truss, e perante o desconforto verbal expressado pelo líder parlamentar dos liberais, Rodrigo Saraiva, e pelo líder João Cotrim Figueiredo, Costa ripostou: “Mas também querem competir com o Chega em vozearia? Têm de crescer muito! Oh meninos… oh pá…“.

Esta sexta-feira, está marcado um novo embate entre António Costa e a oposição no debate da voatação final do Orçamento do Estado para 2023.

O consultor de comunicação João Villalobos pensa “que o tom do primeiro-ministro reflete uma atitude que decorre de uma mudança associada à maioria absoluta”.

“Há notoriamente, uma atitude efetivamente mais agressiva e sarcástica e que penso de facto, não é propriamente muito dignificante do ponto de vista institucional”, considera o especialista que esteve com Assunção Cristas, quando a ex-líder do CDS foi vereadora na Câmara Municipal de Lisboa.