Jerónimo de Sousa, o líder do PCP que ajudou a criar a "Geringonça"

VEJA TAMBÉM:

Jerónimo de Sousa, de 75 anos, está de saída da liderança do Partido Comunista Português. Metalúrgico/proletário, sindicalista e deputado, o secretário-geral do PCP nos últimos 18 anos fica para a história como o homem que “derrubou o muro” histórico com o PS que permitiu a criação da “Geringonça”.

“O PS só não é Governo se não quiser”. Com esta frase, proferida na noite das eleições legislativas de 2015, Jerónimo de Sousa deu um passo que outros líderes comunistas nunca tinham dado. Para virar a página da austeridade e tirar do poder a coligação de direita liderada por Passos Coelho, colocou uma pedra em cima de quatro décadas de diferendos e hostilidade entre os dois partidos. Ajudou a derrubar um muro erguido nos tempos do PREC.

As negociações duraram semanas e terminaram com a assinatura de um acordo histórico. Em conjunto com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista apoiou o Governo do PS liderado por António Costa no Parlamento, sem abrir mão das suas bandeiras e de uma “política patriótica de esquerda”.

A “Geringonça” durou até 27 de outubro de 2021, quando a proposta de Orçamento do Estado para 2022 foi chumbada no Parlamento, com o voto contra do Partido Comunista e do BE.