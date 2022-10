​Entrevista a Rui Rocha. "Primeiro-ministro utiliza o Chega para se autopromover, é lamentável"

"O primeiro-ministro utiliza o Chega para se autopromover e isso é lamentável", afirma Rui Rocha, candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL), em entrevista à Renascença.

Rui Rocha diz que a sua candidatura é “a alternativa de continuidade” no partido. O deputado, que conta com o apoio de João Cotrim Figueiredo, define como prioridades a habitação, a mobilidade e a revitalização do interior do país.

Rui Rocha tem 52 anos e é licenciado em Direito. Foi eleito deputado por Braga nas eleições de janeiro deste ano. Desde domingo que é candidato à liderança da Iniciativa Liberal (IL). No texto que escreveu no Facebook diz que quer popularizar o liberalismo. O que é que isto quer dizer?



Quer dizer proximidade e em dois sentidos. Vamos apresentar, muito em breve, um conjunto de dez medidas concretas para criar canais que estabeleçam maior proximidade dos membros dentro do partido, dar voz aos membros da IL e, por outro lado, maior proximidade também com os eleitores. Queremos ter uma presença muito forte no terreno.

E essa presença tem faltado ao partido?

Quando tínhamos um deputado único, que fez muito trabalho, não havia tanta disponibilidade física para assegurar esse tipo de iniciativas. Mas posso dar o exemplo do que queremos fazer, com o que aconteceu na semana passada, em que eu estive na rua a distribuir informação às pessoas que passavam sobre os 125 euros, esclarecendo e alertando que se trata de uma migalha face àquilo que a generalidade das pessoas descontou em excesso ao longo do ano.

O primeiro-ministro disse que a Iniciativa Liberal está a competir com o Chega e há uma aproximação ao “lamaçal” do partido de Ventura. Como é que reage?

Eu sobre lamaçais não comento porque o senhor primeiro-ministro tem muito mais experiência em lamaçais do que eu. Portanto, eu não vou entrar nessa guerra. O que posso dizer é que considero as afirmações absolutamente lamentáveis. O João Cotrim Figueiredo deu um exemplo de desprendimento de funções e saiu com extrema elegância. E as palavras do seu primeiro-ministro, comparando-as com essa elegância da saída do João, são o oposto.

São aquilo que não se deve fazer em política, que é tentar aproveitar o momento para gerir a sua própria narrativa e a agenda do primeiro-ministro é utilizar o Chega para se autopromover e isso é lamentável.